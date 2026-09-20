Lahovnik spet prevzel nadzor nad računom na omrežju X: »Nekdo se je zelo potrudil«

Pred dnevi smo v Slovenskih novicah poročali o neprijetnem zapletu, ki je doletel ekonomista, nekdanjega ministra in našega kolumnista Mateja Lahovnika. Njegov račun na družbenem omrežju X so prevzeli neznanci, nato pa v njegovem imenu objavili vsebino, ki je uporabnike nagovarjala k vlaganju denarja v kriptovalute in obljubljala izjemne zaslužke. Objava je bila na prvi pogled videti kot osebna izkušnja ekonomista, ki naj bi se odločil preizkusiti trgovanje s kriptovalutami. V njej je bilo zapisano, da je nekdo vložil 1000 evrov, nato pa v nekaj urah ustvaril kar 30.000 evrov dobička. Šlo je za lažno objavo in poskus finančne prevare, Lahovnik pa z njo ni imel nič.

Da je z Lahovnikovim računom nekaj narobe, so kmalu ugotovili tudi njegovi sledilci. Vsebina objave je bila namreč nenavadna in ni ustrezala temu, kar bi od ekonomista in profesorja pričakovali na njegovem profilu. Tisti, ki so poskušali opozoriti, da gre za prevaro, so bili celo blokirani. Ker je imel račun v rokah napadalec, so lahko goljufi sproti odstranjevali oziroma blokirali uporabnike, ki so druge opozarjali, naj ne nasedajo objavi. Primer ni bil osamljen. Istega dne so bili tarča napadov tudi drugi slovenski uporabniki omrežja X. Pri nacionalnem odzivnem centru SI-CERT so potrdili posamezne primere nepooblaščenih prevzemov uporabniških računov. Po do zdaj znanih podatkih so napadalci zlorabljene račune uporabljali prav za vabljenje ljudi v lažne investicijske sheme.

Zdaj je račun spet njegov

Po večdnevnem čakanju in komunikaciji s platformo X pa je Lahovnik danes sporočil dobro novico. Nadzor nad svojim računom je znova pridobil. »Nekdo se je zelo potrudil, da je pred dnevi vdrl v moj X račun in prevzel upravljanje. Po prijavi na X sem danes spet pridobil nadzor,« je zapisal. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so pomagali opozoriti na dogajanje in preprečiti, da bi kdo nasedel lažni objavi. »Hvala uporabnikom X in medijem, ki ste opozorili na poskus prevare,« je dodal.

Kolumne Mateja Lahovnika si lahko preberete tukaj.

Nevarnost ni bila le izguba dostopa

Vdor v račun javne osebe lahko ima precej večje posledice od zgolj začasne izgube dostopa. Ko napadalci prevzamejo profil, lahko v imenu njegovega lastnika objavljajo različne vsebine, nagovarjajo sledilce in jih poskušajo prepričati v različne odločitve, tudi finančne. Večje kot je število sledilcev, več ljudi lahko takšna zloraba doseže. V Lahovnikovem primeru so napadalci izkoristili njegovo javno podobo ekonomista in nekdanjega ministra. Na njegovem profilu so objavili lažno zgodbo o domnevnem uspešnem vlaganju v kriptovalute, s katero so uporabnike nagovarjali k finančnemu vložku in obljubljali izjemen donos. Takšne obljube so značilne za investicijske prevare, pri katerih želijo storilci ljudi prepričati, da lahko z razmeroma majhnim vložkom v kratkem času pridejo do velikega zaslužka.

Lahovnik ima zdaj svoj račun ponovno pod nadzorom. Dogajanje pa je hkrati opozorilo njegovim sledilcem in drugim uporabnikom družbenih omrežij, naj bodo previdni tudi pri objavah, ki se pojavijo na profilih znanih in zaupanja vrednih oseb.