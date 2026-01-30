Lani je 15 odstotkov e-kupcev vrnilo blago

Minulo leto je pokazalo, da spletni kupci pričakujejo hitro, pregledno in zanesljivo izkušnjo, in to od prvega klika do vračila. To je glavno sporočilo raziskave E-shopper Barometer 2025, ki jo je opravilo podjetje za kurirsko in paketno dostavo DPD. Čeprav kar 69 odstotkov Slovencev svojo zadnjo spletno nakupno izkušnjo še vedno ocenjuje kot enostavno, raziskava razkriva, da potrpežljivost hitro izginja, pričakovanja pa so višja.

Po koncu vrhunca sezone pride še ena realnost e-trgovine – vračila, poudarja Demi Stamenković, vodja marketinja DPD Slovenija & DPD Croatia. Foto: osebni arhiv

Slovence med nakupovanjem po spletu najpogosteje zmotijo osnovne stvari, kot so nepregledna spletna stran, zapleteno plačilo, razprodan izdelek ali preveč podobnih možnosti, med katerimi se je težko odločiti. Zato ne preseneča podatek, da kar 8 od 10 rednih e-kupcev še pred zaključkom nakupa preveri, ali je pomoč uporabnikom sploh na voljo.

»V svetu hitrih klikov postaja občutek varnosti enako pomemben kot cena,« je rezultate raziskave komentirala Demi Stamenković, vodja marketinga DPD Slovenija & DPD Croatia. »Cena še vedno vodi, a udobje ji sledi tesno za petami. Kar 65 odstotkov Slovencev pravi, da je prav cena najpomembnejši dejavnik pri nakupni odločitvi, 63 odstotkov pa jih meni, da spletno nakupovanje pomeni prihranek denarja. Več kot polovica kupcev je ves čas na preži za dobrimi ponudbami in z veseljem čaka večje razprodaje in popuste, kot so Black Friday ali sezonske akcije.«

Več kot polovica kupcev je pripravljena plačati več za hitrejšo dostavo, enostavnejše vračilo ali boljšo podporo.

Glavni razlogi

Enostavno vračilo se vse bolj kaže kot konkurenčna prednost. FOTO: Dpd

A hkrati se v izsledkih raziskave kaže zanimiv preobrat: 53 odstotkov kupcev je pripravljenih plačati več za hitrejšo dostavo, enostavnejše vračilo ali boljšo podporo. Mladi na spletu kupujejo pogosteje kot starejši, širijo nabor kupljenih kategorij in pričakujejo izjemno hitro dostavo. Spletno nakupovanje se danes vse redkeje začne v iskalniku, v Sloveniji kar 73 odstotkov e-kupcev uporablja družbena omrežja za navdih pri nakupih, 55 odstotkov jih prek družbenih omrežij tudi zaključi nakup. Facebook ostaja najmočnejši kanal za dejanske nakupe, medtem ko Instagram in TikTok igrata ključno vlogo pri navdihu, zlasti pri generaciji Z.

Petnajst odstotkov rednih slovenskih e-kupcev je vrnilo blago zadnjega spletnega nakupa, le 45 odstotkov pa jih je vračilo ocenilo kot enostavno. »Glavni razlogi, zakaj prejemniki vračila ocenjujejo kot zahtevna, so: iskanje in uporaba lastne embalaže za vračilo, če je naročilo prispelo v vrečki ali poškodovani škatli, razočaranje nad izdelkom in občutek, da vračilo zahteva preveč truda,« je poudarila Demi Stamenković. Prav enostavno vračilo se vse bolj kaže kot konkurenčna prednost.