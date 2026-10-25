Lani še povečali odkup mleka

Mlekarna Celeia v Arji vasi je edina pri nas, ki je v lasti kmetijskih zadrug, 15 jih sodeluje. Letos bo odkupila za sedem odstotkov mleka več kot lani, to je okoli 75 milijonov litrov. Lani so ga odkupili 71 milijonov. »Vsako leto odkupimo približno za štiri milijone litrov izključno slovenskega mleka več. Smo se pa letos, v drugi polovici leta, srečali s povečano proizvodnjo mleka v EU, posledično pa so se občutno znižale tudi cene mlečnih izdelkov, predvsem sirov, pa tudi masla in trajnega mleka, kar je pomembno vplivalo tudi na našo dobičkonosnost,« je povedal direktor Mlekarne Celeia Vinko But. Kljub temu jim je prodajo uspelo povečati za sedem odstotkov; leto bodo zaključili z okoli pol milijona evrov dobička.

90 ODSTOTKOV MLEKA odkupijo od okoliških kmetij.

»Kot zadružna mlekarna želimo namreč še naprej zagotavljati konkurenčne odkupne cene domačim rejcem ter ustvarjati izdelke z višjo dodano vrednostjo,« je poudaril But. Ter dodal, da več kot 90 odstotkov mleka odkupijo od kmetij, ki ležijo znotraj 50 kilometrov: v savinjski, šaleški, koroški, širši celjski in kozjanski regiji. »Vse pomembnejši del naše ponudbe pa so izdelki iz senenega mleka, še zlasti siri. Prav ti so postali naš paradni konj, saj smo na letošnjem sejmu Agra za seneni navadni sir in kraljevi seneni sir, ki zori kar eno leto, prejeli dve veliki zlati medalji.«

Naslednje leto bodo imenovali že 20. mlečno kraljico.

But se nadeja, da se bodo razmere na trgu mleka in mlečnih izdelkov naslednje leto normalizirale. V tujino prodajo 23 odstotkov izdelkov, največ desertov, specialnih sirov in grškega jogurta. V prihodnje se bodo osredotočali na izdelke z višjo dodano vrednostjo, da ne bodo tako močno izpostavljeni nihanju cen na trgu.

Izbrali so stročnico

Na razpisu za tehnološko posodobitev so pridobili 40-odstotno sofinanciranje za razširitev fermentacije, saj so prav fermentirani izdelki med najpomembnejšimi in najdonosnejšimi. Največja letošnja novost je razvoj nove linije izdelkov, imenovane Vegsi.

»Linija vključuje fermentirane izdelke v lončkih, fermentirane napitke in namaze različnih okusov, pri čemer nismo želeli posnemati uvoženih rastlinskih jogurtov na osnovi soje, ki je alergena. Izbrali smo raje tradicionalno stročnico bob, za rastlinske namaze pa sončnična semena in sončnično olje, s čimer želimo nagovoriti tako tiste, ki se prehranjujejo rastlinsko, kot tiste, ki le občasno posežejo po rastlinskih alternativah. Žal pa boba pri nas ni, zato surovino nabavljamo pri preverjenem proizvajalcu v Nemčiji,« je dejala vodja razvoja in tehnologije v mlekarni Celeia Aleksandra Zajc. Kot je dodala, so fermentirane izdelke dodatno obogatili z vitamini D, B12 in B2. Dobri dve tretjini izdelkov prodajo v maloprodaji, večinoma javnim zavodom, kot so šole in vrtci, večji odjemalec je tudi pekarska industrija, pa hoteli, restavracije in gostinski obrati. »Tretjino izdelkov prodamo pod trgovsko blagovno znamko, v tujini pa glavnino pod lastno,« je povedal vodja prodaje, nabave in logistike Damjan Oblak.

Prihodnje leto bo za mlekarno v znamenju dveh jubilejev. Praznovali bodo 40 let znamke Zelena dolina in imenovali že 20. mlečno kraljico. Letošnja je 20-letna Blažka Medved, ki prihaja z višje ležeče mlečne kmetije na Svibnem pri Radečah.

Damjan Oblak, vodja prodaje, nabave in logistike, ter Vinko But (na desni), direktor Mlekarne Celeia FOTO: Mojca Marot