Lani smo opravili 1,41 milijarde poti

Prebivalci Slovenije, stari 15–84 let, so lani opravili 1,41 milijarde poti. Tri četrtine jih je bilo na delovne dneve, četrtina pa ob koncih tedna ali med prazniki (t. i. nedelovni dnevi). Prebivalci so leta 2021 opravili 1,39 milijarde poti, leta 2017 pa 1,62 milijarde, so zapisali na Statističnem uradu RS (Surs). Število poti je bilo leta 2025 za 13 % manjše kot leta 2017. Na delovne dneve je upadlo za 12 % in na nedelovne za 14 %. Število poti, namenjenih odhodu na delo ali z njega na delovne dneve, se je po drugi strani v tem obdobju povečalo za 1 %.

Julija je bilo prvič registriranih več kot 13.400 cestnih motornih vozil ali za 7 % več kot v istem mesecu lani. Med njimi je bilo osebnih avtomobilov okoli 9400 oz. za 10 % več. Od tega jih je bilo novih skoraj 5700 ali za 12 % več, je sporočil Surs in še, da je bilo med izbranimi števci na avtocestah največ prometa potniških vozil na odseku primorske avtoceste s števcem Drenov Grič blizu Vrhnike. Ta je naštel nekaj več kot 2 milijona potniških vozil, kar je bilo medletno za skoraj 1 % manj. Isti števec je zaznal tudi največ prometa tovornih vozil, skoraj 0,6 milijona, pri čemer je to pomenilo upad za 4 %. Julija lani je največ teh vozil naštel števec pri Ravbarkomandi.

Število poti je bilo lani za 13 % manjše kot leta 2017.

Čez cestne mejne prehode je v Slovenijo vstopilo ali izstopilo iz nje skoraj 9 milijonov potniških vozil oz. za skoraj odstotek manj, tovornih vozil pa so našteli skoraj 1,8 milijona ali za 10 % manj.

Prek Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je potovalo okoli 208.600 potnikov oz. za 15 % več kot v lanskem juliju. Pretovorjenih je bilo nekaj več kot tisoč ton blaga ali za 6 % manj.

V slovenska pristanišča je priplulo ali iz njih odplulo 388 ladij oz. za 3 % več kot julija lani. Med njimi je bilo 42 ladij za križarjenje (julija lani 36). Vse ladje so skupno prepeljale skoraj 30.500 potnikov, kar je bilo za 8 % manj. V koprskem pristanišču so pretovorili nekaj več kot 1,4 milijona ton blaga ali za skoraj petino manj.

Citat Master Color Udis arum experate estinve lestiore