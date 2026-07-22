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Lansko leto je bilo izjemno za lastnike vrednostnih papirjev: nekdo prejel je dvanajst milijonov dividend

Rast velikih izplačil je posledica dobrih poslovnih rezultatov podjetij.
Novinarska konferenca Banke Slovenije, na kateri so predstavili prenovljena bankovca za 100 in 200 evrov. Ljubljana, 27. maj 2019 [Banka Slovenije,denar,euro] FOTO: Leon Vidic/delo
Novinarska konferenca Banke Slovenije, na kateri so predstavili prenovljena bankovca za 100 in 200 evrov. Ljubljana, 27. maj 2019 [Banka Slovenije,denar,euro] FOTO: Leon Vidic/delo
P. K.
 22. 7. 2026 | 22:30
2:10
A+A-

Leto 2025 je bilo izjemno za izplačila dividend. Fizične osebe so prijavile oziroma prejele 822,6 milijona evrov dividend, kar je skoraj 17 odstotkov več kot leto prej (705,7 milijona evrov). Podatki Finančne uprave RS (Furs) kažejo, da so dividende vse pomembnejši vir kapitalskih dohodkov Slovencev ter hkrati največji vir davčnih prihodkov med vsemi dohodki od kapitala.

Država je od navedenih dividend odmerila 198,2 milijona evrov davka (leto prej 170,9 milijona evrov), dejanski proračunski prilivi iz dohodnine od dividend pa so dosegli 222,9 milijona evrov, kar je skoraj četrtino več kot leta 2024. Podatki še niso dokončni, saj odmera dohodnine za leto 2025 še poteka.

Večji donosi so tudi posledica večjega vlaganja v vrednostne papirje. FOTO: Leon Vidic
Večji donosi so tudi posledica večjega vlaganja v vrednostne papirje. FOTO: Leon Vidic

Na vrhu seznama desetih največjih prejemnikov dividend (fizičnih oseb, ki so napovedi vložile same – gre predvsem za dohodke iz tujine) je posameznik z 12,409.659,79 evra. Drugi na lestvici je prejeli tri milijone, tretji 1,84 milijona, četrti pa milijon evrov. Preostalih šest na lestvici se giblje med 608.000 in 829.000 evri. Top 10 prejemnikov je skupaj prijavilo 22,36 milijona evrov dividend (2,7 odstotka vseh odmerjenih dividend).

Rekord iz leta 2022 ostaja nedosežen

Čeprav je letošnji najvišji znesek izjemen, rekordno ostaja leto 2022, ko je posameznik prijavil kar 30 milijonov evrov. Leta 2023 je najvišji znesek znašal 4,35 milijona, leta 2024 pa 10 milijonov evrov.

Rast izplačil je posledica dobrih poslovnih rezultatov podjetij, večjega zanimanja prebivalstva za vlaganje v delnice in sklade ter večjega obsega izplačil iz tujih naložb. V primerjavi z letom 2023 se je skupna dohodnina od kapitala povečala za skoraj 122 milijonov evrov, k čemur so največ prispevale prav dividende.

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dividendezaslužkivrednostni papirji
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