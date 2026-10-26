Lastni direktor naj jim vrne plače

Petra Knez, sodnica na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, je bila v petek kar malo začudena, da na pravdanje, v katerem Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) od Ivana Eržena zahteva vrnitev preveč izplačanih plač (12.807,86 evra), ni bilo zakonitega zastopnika NIJZ. To je njegovega generalnega direktorja Branka Gabrovca. »Je službeno zadržan,« ji je odgovorila pooblaščenka tožnika, odvetniška kandidatka Jerca Škof iz odvetniške pisarne Bohl. Eržen je ob tem pripomnil, da je bil v tujini, a da je že prišel nazaj.

Sprti strani sta nato začeli pripravljalni narok, ki je bil, kot je to običajno, zaprt za javnost. Tožeča stranka je zatem predlagala, da bi narok za prvo obravnavo prestavili, saj bi se radi v celoti pripravili na pravdanje. Šele dan prej so namreč začeli zastopati NIJZ v tej zadevi. Eržen se je s tem strinjal, »saj ugotavljam, da sodišču niso bila posredovana soglasja, ki sem jih prejel od ministrstva za zdravje in ki utemeljujejo, da je bilo delo prek polnega delovnega časa in stanje pripravljenosti v soglasju z njimi«. Sodnica je sklenila, da se bo pravdanje z zaslišanjem Eržena in Gabrovca začelo 18. decembra.

NIJZ na delovno sodišče spravil lastnega strokovnega direktorja. Od Ivana Eržena zahteva vračilo preveč izplačanih plač. Tožba je bila vložena skladno z ukrepi inšpekcijskega nadzora.

Po tokratnem pripravljalnem naroku nam je Eržen na kratko pojasnil, da bo z omenjenimi soglasji dokazal, da mu slabih 13.000 evrov ni treba vrniti. Razložil je, da mu je ministrstvo dalo soglasje, da lahko v okviru svoje redne zaposlitve 20 odstotkov dela kot zdravnik epidemiolog, kar je njegov osnovni poklic, a da inšpektorica »tega nekako ni hotela ali pa ni prepoznala kot ustrezno«.

»Z menoj se ni nič pogovarjala,« je pristavil in še, da gre za zadevo iz leta 2023. Pojasnil je, da imajo to soglasje vsi zdravniki, ki so na vodilnih položajih, saj morajo ostati v svojem poklicu, sicer lahko »izgubimo licenco«. Odvetniška kandidatka Škofova zadeve ni želela komentirati, so nam pa na NIJZ že prej pojasnili, da so tožbo vložili skladno z ukrepi inšpekcijskega nadzora. Postopka do pravnomočne sodbe ne morejo komentirati, dodajajo.

Trdi, da je delal po predpisih. FOTO: Jože Suhadolnik

Čakajoč na opravičilo

Eržen je bil 15. junija 2022 imenovan za vršilca dolžnosti strokovnega direktorja NIJZ. Za polni petletni mandat za to vodilno mesto ga je svet NIJZ imenoval 15. septembra istega leta. NIJZ je vodil že med letoma 2013 in 2018, po razrešitvi Nine Pirnat pa je bil od 20. marca do 30. aprila 2020 tudi v. d. direktorja NIJZ. Nasledil ga je Milan Krek, ki je inštitut vodil do junija 2022.

Kot epidemiologa je tudi Eržena v prvih letih tega desetletja zaznamoval boj proti novemu koronavirusu. V lanskem intervjuju za oddajo Vroči mikrofon na Valu 202 je na vprašanje, ali bi se moral ljudem, ki so med epidemijo in po njej marsikaj pretrpeli tudi zaradi napak, ki se ne bi smele zgoditi, kdo opravičiti, odgovoril: »Ne vem, ali bom to doživel, mislim pa, da bi bilo opravičilo pomembno za ljudi in našo prihodnost, s tem bi se uvedel nov standard komuniciranja z javnostjo in sprejemanja odgovornosti za dejanja. Verjamem, da je bilo v tistem trenutku težko, Beović (Bojana, ki je vodila vladno svetovalno skupino za covid-19, op. a.) je dejala, da so gledali, kaj se dogaja po svetu, in se odločili, kakor so se odločili. Ko pa se ozremo nazaj, ko imamo analize, lahko vsak presodi, ali je bilo to v redu ali ne. Če bi sledilo opravičilo, bi bil to izjemen standard in vsa čast tistemu, ki bi to zmogel narediti.«