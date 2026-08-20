Lastniki 25 hiš nočejo iz Letuša. To je razlog (FOTO)

Na desnem in levem bregu Savinje v občinah Braslovče in Šmartno ob Paki nameravajo po poplavi avgusta 2023 odstraniti 162 objektov. Lastniki 137 objektov so podpisali sporazumne pogodbe z državo, lastniki 25 pa nočejo nikamor. Po odločitvi upravnega sodišča je vlada ponovno odločala in vnovič izdala sklep, da je treba hiše odstraniti. Lastniki 25 objektov vztrajajo in napovedujejo, da bodo v tako imenovani Letuški gmajni še dolgo.

Del Letuša, konkretno desni in levi breg Savinje ter območje, kjer se Paka izliva v Savinjo, je največje območje, ki so ga že nekaj mesecev po katastrofalni poplavi, ko so se nekateri komaj rešili, predvideli za preselitev.