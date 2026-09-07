Lastniki mačk, ura teče: pomemben rok se nezadržno približuje

Z letom 2027 bo začela veljati obveznost označevanje in registracije lastniških mačk, zato je uprava za varno hrano znova poznavala vse lastnike mačk, naj čim prej poskrbijo za označevanje svoje mačke. V prehodnem obdobju čipiranje živali sofinancira država - s septembrom se je višina sofinanciranja znižala -, odziv lastnikov pa je dober. To, da morajo biti od januarja prihodnje leto vse lastniške mačke označene z mikročipom in vpisane v Centralni register hišnih živali, določa novela zakona o zaščiti živali. Država v prehodnem obdobju, ki se izteče 31. decembra, lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk. Kot so danes sporočili z Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je odziv lastnikov dober. Število mačk, ki so vpisane v Centralni register hišnih živali, se je v dobrem letu dni povečalo za več kot 83.000, pri čemer jih je skupaj sedaj vpisanih več kot 141.000.

Za sofinanciranje označitve in registracije mačk je bilo do zdaj iz državnega proračuna izplačanih približno 2,5 milijona evrov. Za storitve, opravljene do 31. avgusta, je znašalo sofinanciranje 30 evrov na mačko. Za storitve, opravljene od septembra do konca letošnjega decembra, pa bo sofinanciranje znašalo osem evrov na mačko. Znesek se upošteva neposredno pri obračunu storitve in znižuje strošek, ki ga plača lastnik.

Na upravi pozivajo vse lastnike, naj čipiranje storijo pravočasno. FOTO: Getty Images

Mikročip omogoča zanesljivo identifikacijo živali in njenega lastnika, kar je pomembno predvsem v primeru izgube ali zapustitve živali.

Kaj vse omogoča mikročip

Označitev in registracija mačk predstavljata pomemben korak k odgovornemu lastništvu živali. Mikročip omogoča zanesljivo identifikacijo živali in njenega lastnika, kar je pomembno predvsem v primeru izgube ali zapustitve živali. Hkrati prispeva k učinkovitejšemu ukrepanju pristojnih služb, zmanjševanju števila zapuščenih mačk ter boljšemu nadzoru nad populacijo mačk, so zapisali v upravi. Dodali so, da podobna ureditev že več kot 20 let uspešno velja za pse - obvezno označevanje psov je bilo uvedeno leta 2003.

Ni vsaka mačka v isti kategoriji

Na upravi so ob tem pojasnili razlike med lastniškimi, zapuščenimi in prostoživečimi mačkami. Lastniška mačka je mačka, ki ima lastnika oziroma skrbnika, ki zanjo skrbi in zanjo odgovarja. Zapuščena mačka je mačka, ki je bila v oskrbi človeka, vendar jo je lastnik oziroma skrbnik zapustil oziroma je ostala brez njegove oskrbe. Prostoživeča mačka nima znanega lastnika oziroma skrbnika in živi prosto v okolju.

Poziv lastnikom, naj ne čakajo

Označiti je treba vse lastniške mačke ne glede na starost in ne glede na to, ali so notranje ali zunanje mačke, zato na upravi pozivajo vse lastnike, naj to storijo pravočasno.