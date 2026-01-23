Lažni policist na Brniku deloval dva dni, generalni direktor pojasnil, da so ga odkrili pravočasno in zakonito

Lažni policist je po doslej znanih ugotovitvah policije na Brniku deloval dva dni, je pojasnil generalni direktor policije Damjan Petrič. Notranjevarnostni postopek po njegovih besedah še poteka, dlje traja tudi zato, ker je podrejen predkazenskemu, je dodal. »Policija je osebo, ki se je lažno predstavljala za policista, odkrila samoiniciativno, pravočasno in pa zakonito, takoj ko so bili za to ugotovljeni razlogi, je bilo o tem obveščeno tudi Specializirano državno tožilstvo,« je v odgovoru na vprašanje na novinarski konferenci o sodelovanju s Finančno upravo RS pri zagotavljanju varnosti dejal Petrič. Slednje se je po njegovih besedah zgodilo še isti večer, ko so osebo prijeli, v nadaljevanju pa je preiskavo tega kaznivega dejanja prevzel posebni oddelek za pregon policistov s policijskimi pooblastili.

Petrič je pojasnil tudi, da so takoj uvedli notranjevarnostni postopek, ki še poteka. Po njegovih besedah policija nima podatka, da je lažni policist deloval dlje časa, ampak so to ugotovili za dva dni oziroma za dva konkretna datuma. Pomembno pa je ugotoviti, ali se je to dogajalo tudi že prej in kakšne naloge je izvajala oseba, ki se je predstavljala za policista, samostojno oziroma v prisotnosti pravega policista. Kot so ugotovili, se je »oseba gibala na javno dostopnih površinah, kot se gibljejo vsi ostali občani, se pravi v okolici letališča, v odprtih javnih prostorih letališča, kot sta čakalnica in avla, ne pa v varovanih območjih«. »Vsaka oseba se na teh območjih lahko giblje, in če ne vzbuja suma, da bi lahko storila kaznivo dejanje ali prekršek, v bistvu za policijo tisti trenutek niti ni zanimiva, ker ne predstavlja nobenega varnostnega tveganja,« je dodal.

Odločili so se za drugi najhujši ukrep

Na vprašanje, kako to, da v tem primeru niso bile izvedene hišne preiskave, je Petrič odgovoril, da za pojasnilo preiskovalnih dejanj ni pristojen. Na splošno pa je pojasnil, da morajo biti za hišno preiskavo izpolnjeni pogoji. Dodal je, da so v postopku predmete, ki so bili dokaz v tem primeru, pri občanu zasegli takoj na kraju. Ali bi oseba lahko imela še kake druge predmete, pa se bo po njegovih besedah ugotavljalo v predkazenskem in notranjevarnostnem postopku. Ob tem je pojasnil, da mora biti policija pri svojem notranjevarnostnem postopku podrejena predkazenskemu postopku, zato morda »nekateri naši postopki trajajo dlje časa«. Poudaril je, da morajo biti vsi ukrepi v policiji »vodeni v skladu z zakonom, na podlagi preverljivih dejstev in pa dokazov«.

»V policiji imamo zgrajen sistem, kjer nihče ne more biti nedotakljiv in generalni direktor ne more odločati arbitrarno ali kako drugače, kakšen ukrep bo izdan zoper koga. Imamo službo, ki dejansko preveri ukrep, imamo službo, ki ugotovi, kakšni ukrepi so bili že odrejeni v preteklosti v podobnih primerih, in pa kakšen ukrep bi bil primeren za tako dejanje, ki ga je oseba storila,« je odgovoril na vprašanje, ali ima policist, ki je dobil opozorilo pred odpovedjo, še integriteto za opravljanje policijskega poklica. Pojasnil pa je, da gre za drugi najhujši ukrep, »naslednji je samo še prenehanje delovnega razmerja in pa zaposlitev izven vrst policije«. Po njegovih besedah so se odločili za drugi najhujši ukrep, da dajo jasen signal tudi ostalim policistom. Poudaril pa je, da postopek še poteka tudi za verigo odgovornih na policijski postaji, policijski upravi in tudi na Generalni policijski upravi.