OB PRAVEM POLICISTU

Lažni policist na Brniku: minister odredil izredni nadzor

Moški se je najmanj dvakrat izdajal za policista, medtem ko je bil v družbi pravega policista.
STA, N. P.
Minister za notranje zadeve Branko Zlobko je po neuradnih informacijah Televizije Slovenija (TVS) pred dnevi odredil izredni nadzor direktorata za policijo in druge varnostne naloge nad delom Policijske uprave (PU) Kranj. Nadzor poteka zaradi razkritja, da se je na Brniku moški lažno izdajal za policista, so navedli.

Kot so spomnili, se je moški najmanj dvakrat izdajal za policista, medtem ko je bil v družbi pravega policista. Slednji je po razkritju prejel opomin pred odpovedjo delovnega razmerja. Ali se je moški tudi samostojno izdajal za policista in koliko časa je to počel, za zdaj ni znano. Notranjevarnostni postopek so uvedli tudi na policiji. Kot so prejšnji teden navedli za STA, ta še ni končan.

