Lažni policist na Brniku, policija miri javnost: »Varnost letališča ni bila nikoli ogrožena«

Komandir postaje letališke policije Brnik Jure Lešnjak je v zvezi z delovanjem lažnega policista na letališču danes pojasnil, da se je ta gibal le na javno dostopnih območjih, kar pomeni, da varnost letališkega prometa in infrastrukture ni bila nikoli ogrožena. Zavrnil je tudi, da bi mu policist njihove enote posojal uniformo in službeno kartico.

Lešnjak je na današnji novinarski konferenci v Kranju povedal, da so v vodstvu postaje letališke policije Brnik oktobra lani z lastnim nadzorom zaznali občana pri postopku policista. Pri preverjanju so ugotovili, da občan ni uslužbenec policije. »Vodstvo postaje letališke policije Brnik je občana izsledilo na javno dostopnem območju letališča ob prisotnosti policista,« je povedal Lešnjak. Občanu so na kraju odvzeli prostost za čas zbiranja obvestil in o dogodku takoj obvestili za to pristojne službe, ki so v nadaljevanju prevzele postopek.

Lešnjak je na podlagi ugotovitev notranjevarnostnega postopka zavrnil navedbe v medijih, da naj bi občanu svoje policijske uniforme in identifikacijske kartice posojal policist postaje letališke policije Brnik. »V nam znanih primerih je bil občan vedno skupaj z istim policistom, uslužbencem postaje, ki se mu je izkazoval kot pomožni policist,« je dejal Lešnjak.

Kaj se je dogajalo?

Po do sedaj znanih podatkih policije občan ni imel dostopa in ni vstopal v varovano območje letališča v času, ko je bil v prisotnosti navedenega policista, temveč sta se vedno zadrževala na javnem območju letališča in izvajala patruljno službo . "S tem dejanjem varnost letalskega prometa in infrastrukture brniškega letališča ni bila v nobenem primeru kakorkoli ogrožena," je zagotovil komandir.

Na podlagi ugotovitev notranjega varnostnega postopka policije glede odklonskega ravnanja policista postaje letališke policije Brnik so temu skladno z zakonom o delovnih razmerjih izdali pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Kot je poudaril Lešnjak, sta tako notranjevarnostni postopek, ki ga vodi policija, kot predkazenski postopek pred pristojnim oddelkom za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili specializiranega državnega tožilstva sicer še vedno v teku.

FOTO: PU Kranj

Po tem dogodku so na letališču sprejeli tudi določene ukrepe, in sicer glede spoštovanja hišnega reda na postaje letališke policije Brnik, doslednega spoštovanja pravil policije, doslednega spremljanja dela policista in izvajanja nadzorstvene funkcije, je povedal komandir.