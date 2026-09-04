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LOVSKA DRUŽINA POLZELA

LD Polzela ob častitljivi obletnici z razstavo in druženjem: osemdeset let tovarištva in predanosti divjadi

Predniki so jim zapustili več kot lovišče in lovski dom.
Pred dnevi so odprli zanimivo razstavo. FOTOGRAFIJI: Darko Naraglav
Pred dnevi so odprli zanimivo razstavo. FOTOGRAFIJI: Darko Naraglav
Darko Naraglav
 4. 9. 2026 | 08:20
2:31
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Lovska družina Polzela letos praznuje 80-letnico delovanja. V počastitev jubileja so na gradu Komenda pripravili zanimivo lovsko razstavo, ki je slavju pridala še bogatejšo vsebino in pomen.

Na nedavnem odprtju je zbrane nagovoril predsednik LD Polzela Ferdinand Železnik ml., ki je nekaj besed namenil tudi jubileju: »Osemdeset let ni le številka. Je osemdeset let dela, tovarištva, predanosti naravi, divjadi in domačemu okolju. Je zgodba številnih generacij lovcev, ki so vsak po svoje pustili sled v življenju naše družine. Ta danes šteje 43 članov. Naši predniki so nam zapustili več kot lovišče in lovski dom. Zapustili so nam vrednote lovskega tovarištva, običaje, znanje in spoštovanje narave. Naša naloga pa je, da dediščino ohranimo in jo predamo prihodnjim rodovom. Zgodovina LD Polzela ni samo zgodovina lova. Je tudi zgodovina ljudi. Ljudi, ki so poznali gozd, travnike in polja, ki so spoštovali divjad in ki so razumeli, da lovstvo pomeni predvsem odgovornost ...«

Na gradu Komenda bo na ogled do 21. septembra.
Na gradu Komenda bo na ogled do 21. septembra.

43 članov šteje LD Polzela.

O naravi in ljudeh

Pri razstavi je imel največ dela s trofejami in drugim lovec Matej Prungl ob pomoči drugih članov družine. Razstava je veliko več kot zbirka trofej in predmetov. Je spomin na preteklost in obenem pogled v prihodnost. Vsaka fotografija, vsak predmet in vsaka trofeja pripoveduje del zgodbe o ljudeh, naravi in času, ki je minil.

Razstavo je odprl župan Jože Kužnik in poudaril, naj LD tudi v prihodnjih desetletjih ostane povezana, dejavna in spoštovana. Naj še naprej skrbi za naravo, divjad in skupno okolje ter ohranja tisto, kar je najlepše – tovarištvo, spoštovanje in ljubezen do domače zemlje. Zahvalil se je vsem nekdanjim in zdajšnjim članom LD Polzela, njihovim družinam in vsem, ki so v osmih desetletjih kakor koli pomagali pri delu.

Za popestritev odprtja razstave, ki bo na ogled do 21. septembra, je poskrbela saksofonistka Julija Zabukovnik, sledilo pa je prijetno druženje ob ogledu razstave in obujanju spominov na prehojeno pot.

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