V torek pričakujte močno dražje gorivo! Do 6 evrov več za polni tank

Kljub napovedanemu posegu vlade v trošarine in druge dajatve se vozniki ne bodo izognili podražitvi – že v torek je pričakovati občuten dvig cen dizelskega goriva, podobno tudi kurilnega olja, za nekaj manj pa 95-oktanskega bencina.

Vlada namerava z znižanjem trošarin in prilagoditvijo dajatev omiliti pritisk na cene goriv, ki so v zadnjem obdobju znova v porastu. Ukrep naj bi preprečil še izrazitejše podražitve in vsaj delno zaščitil potrošnike pred skoki cen na svetovnih trgih.

Po trenutnih napovedih bo cena litra dizla že v torek višja za približno 12 centov, kar bo občutno vplivalo na stroške vožnje, še posebej za tiste, ki so od avtomobila vsakodnevno odvisni.

Trenutno je treba za liter bencina odšteti 1,466 evra, za liter dizla 1,528 evra, medtem ko liter kurilnega olja stane 1,159 evra. Vlada želi z znižanjem trošarin in prilagoditvijo dajatev omiliti pritisk na cene, a podražitev bo kljub temu neizbežna.

Če se napoved uresniči, bo liter dizla stal okoli 1,648 evra. Kaj to pomeni v praksi? Pri običajnem 50-litrskem rezervoarju bodo vozniki za poln tank namesto dosedanjih približno 76,40 evra odšteli kar okoli 82,40 evra. Razlika: približno 6 evrov več za eno samo točenje.

Pri večjih vozilih z 60-litrskim rezervoarjem bo razlika še bolj očitna – strošek se bo zvišal za okoli 7,20 evra.