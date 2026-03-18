V torek pričakujte močno dražje gorivo! Do 6 evrov več za polni tank

Kljub napovedanemu posegu vlade v trošarine in druge dajatve se vozniki ne bodo izognili podražitvi – že v torek je pričakovati občuten dvig cen dizelskega goriva, podobno tudi kurilnega olja, za nekaj manj pa 95-oktanskega bencina.
Vlada namerava z znižanjem trošarin in prilagoditvijo dajatev omiliti pritisk na cene goriv, ki so v zadnjem obdobju znova v porastu. Ukrep naj bi preprečil še izrazitejše podražitve in vsaj delno zaščitil potrošnike pred skoki cen na svetovnih trgih.
Po trenutnih napovedih bo cena litra dizla že v torek višja za približno 12 centov, kar bo občutno vplivalo na stroške vožnje, še posebej za tiste, ki so od avtomobila vsakodnevno odvisni. Pričakovati je, da se bo cena litra dizla v torek zvišala za 12 centov, podobno tudi kurilnega olja, za nekaj manj pa 95-oktanskega bencina.
Trenutno je treba za liter bencina odšteti 1,466 evra, za liter dizla 1,528 evra, medtem ko liter kurilnega olja stane 1,159 evra. Vlada želi z znižanjem trošarin in prilagoditvijo dajatev omiliti pritisk na cene, a podražitev bo kljub temu neizbežna.
Če se napoved uresniči, bo liter dizla stal okoli 1,648 evra. Kaj to pomeni v praksi? Pri običajnem 50-litrskem rezervoarju bodo vozniki za poln tank namesto dosedanjih približno 76,40 evra odšteli kar okoli 82,40 evra. Razlika: približno 6 evrov več za eno samo točenje.
Pri večjih vozilih z 60-litrskim rezervoarjem bo razlika še bolj očitna – strošek se bo zvišal za okoli 7,20 evra.
Konflikt na Bližnjem vzhodu se ne umirja in cene nafte so se v zadnjih dneh že povzpele nad 100 dolarjev za 159-litrski sod. Da bi ublažili podražitev naftnih derivatov v Sloveniji, bo vlada v ponedeljek ob rednem dvotedenskem izračunu maloprodajnih cen naftnih derivatov znižala trošarino na najnižjo možno raven, hkrati pa posegla tudi v dajatev za onesnaževanje zraka z izpusti ogljikovega dioksida, sta danes na novinarski konferenci povedala minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer ter minister za finance Klemen Boštjančič.
Goriva v Sloveniji je dovolj, panika ni potrebna, sta zagotovila.
»Vlada dela vse, kar je v njeni moči, da zaščiti ljudi pred najtežjimi posledicami razmer na mednarodnih trgih in zagotovi stabilno, predvidljivo in transparentno oskrbo,« je zagotovil Kumer. Ob tem je trgovce z nafto pozval, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da zagotovijo nemoteno in zadostno oskrbo z gorivi na bencinskih servisih po vsej državi.
