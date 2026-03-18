POSEG V TROŠARINE

V torek pričakujte močno dražje gorivo! Do 6 evrov več za polni tank

Znižanje trošarin bo deloma ublažilo rast cen naftnih derivatov.
N. Č.
 18. 3. 2026 | 11:30
 18. 3. 2026 | 11:56
Kljub napovedanemu posegu vlade v trošarine in druge dajatve se vozniki ne bodo izognili podražitvi – že v torek je pričakovati občuten dvig cen dizelskega goriva, podobno tudi kurilnega olja, za nekaj manj pa 95-oktanskega bencina.

Vlada namerava z znižanjem trošarin in prilagoditvijo dajatev omiliti pritisk na cene goriv, ki so v zadnjem obdobju znova v porastu. Ukrep naj bi preprečil še izrazitejše podražitve in vsaj delno zaščitil potrošnike pred skoki cen na svetovnih trgih.

Po trenutnih napovedih bo cena litra dizla že v torek višja za približno 12 centov, kar bo občutno vplivalo na stroške vožnje, še posebej za tiste, ki so od avtomobila vsakodnevno odvisni. Pričakovati je, da se bo cena litra dizla v torek zvišala za 12 centov, podobno tudi kurilnega olja, za nekaj manj pa 95-oktanskega bencina.

Trenutno je treba za liter bencina odšteti 1,466 evra, za liter dizla 1,528 evra, medtem ko liter kurilnega olja stane 1,159 evra. Vlada želi z znižanjem trošarin in prilagoditvijo dajatev omiliti pritisk na cene, a podražitev bo kljub temu neizbežna.

Če se napoved uresniči, bo liter dizla stal okoli 1,648 evra. Kaj to pomeni v praksi? Pri običajnem 50-litrskem rezervoarju bodo vozniki za poln tank namesto dosedanjih približno 76,40 evra odšteli kar okoli 82,40 evra. Razlika: približno 6 evrov več za eno samo točenje.

Pri večjih vozilih z 60-litrskim rezervoarjem bo razlika še bolj očitna – strošek se bo zvišal za okoli 7,20 evra.

Konflikt na Bližnjem vzhodu se ne umirja in cene nafte so se v zadnjih dneh že povzpele nad 100 dolarjev za 159-litrski sod. Da bi ublažili podražitev naftnih derivatov v Sloveniji, bo vlada v ponedeljek ob rednem dvotedenskem izračunu maloprodajnih cen naftnih derivatov znižala trošarino na najnižjo možno raven, hkrati pa posegla tudi v dajatev za onesnaževanje zraka z izpusti ogljikovega dioksida, sta danes na novinarski konferenci povedala minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer ter minister za finance Klemen Boštjančič.

Goriva v Sloveniji je dovolj, panika ni potrebna, sta zagotovila.

»Vlada dela vse, kar je v njeni moči, da zaščiti ljudi pred najtežjimi posledicami razmer na mednarodnih trgih in zagotovi stabilno, predvidljivo in transparentno oskrbo,« je zagotovil Kumer. Ob tem je trgovce z nafto pozval, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da zagotovijo nemoteno in zadostno oskrbo z gorivi na bencinskih servisih po vsej državi.

Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DUBROVNIK

Zakaj je prav pomlad čas, ko ta jadranski biser najbolj očara

Od tihega Straduna do gurmanskih in športnih dogodkov – predsezona razkriva pristno doživetje mesta.
3. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Dilema sezone: kako izbrati športna oblačila?

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
PETROL

Osem desetletij sprememb, ki tiho poganjajo naše vsakdanje življenje

Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori, ter z mrežo več kot 680 električnih polnilnic podpira mobilnost nove dobe. Z raznolikim portfeljem oskrbe z energenti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov je prisoten tudi v Italiji in Avstriji.
4. 3. 2026 | 18:30
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVON GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
16. 3. 2026 | 08:17
Promo
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AKTIVNI CENIK

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Preprosta pravila, ki lahko rešijo življenje

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
CRIKVENICA

Darilo, ki ga letos ne bo pozabil prav nihče

Ponudba zgodnjih rezervacij Jadran Hotels & Camps 2026 gostom omogoča, da brez naglice oblikujejo svoje idealne počitnice z ugodnejšimi pogoji in dodatnimi ugodnostmi.
3. 3. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
GREM Z VLAKOM

Pogled iz vlaka razkriva prihodnost, o kateri bo kmalu govorila vsa Slovenija

Trajnostne spremembe se pogosto začnejo s preprosto, a premišljeno idejo, ki jo skupnost hitro ponese naprej.
4. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
NEGA KOŽE

Nov recept za lepoto po holističnem pristopu

Razvoj blagovne znamke se je začel z odprtjem prvega salona v Budvi v okviru franšize Pro Nails, temu pa je sledila ustanovitev prvega salona Sophie's Beauty Line v Podgorici.
1. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZAGREB

Destinacija, ki preseneti na prvi pogled

Destinacija, ki ima redko priložnost biti podaljšano bivanje v mestu, pa tudi njegov popolni kontrast. Tukaj narava, dediščina in vsakdanje življenje dihajo v istem ritmu.
3. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
