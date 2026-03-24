Le malo jih še zna splesti koš, prireditev so popestrili s prikazom žganjekuhe (FOTO)

Ker je pletenje košev in drugih izdelkov iz šibja, imenovanega pintovec, čedalje bolj redko, je Turistično društvo Negova-Spodnji Ivanci, ki ga vodi predsednik Zdenko Bratuša, pripravilo prireditev Pletenje košev iz šibja. Prikazali so izumirajočo obrt, nekoč pa so bili koši in košare iz šibja nepogrešljivi. Izdelovali so jih na mnogih podeželskih domačijah, v vsaki vasi pa je bil tudi kak pletar, ki je prenašal svoje zanje.

Da rokodelska dejavnost ne bi izginila, TD Negova-Spodnji Ivanjci že več let pripravlja prikaz pletenja, na katero povabijo tiste, ki še znajo splesti koš. Tako je bilo tudi tokrat, ko so pletenje organizirali pri Andreju Kačiču v Negovi. V zaselku Mujhavec ima Andrej hišo, delavnice in dva čebelnjaka ter kot priznani mizar tudi mizarsko delavnico, in prav tam je potekal prikaz pletenja košar. Prireditev so popestrili s prikazom žganjekuhe, to je predstavil gospodar Kačič. Nekoč so ga kuhali pri skoraj vsaki domačiji, kdor ni imel kotla, si ga je izposodil, a za dan izposoje je moral oddelati en dan dnine.

V vsaki vasi je obstajal mojster, kakršen je Gregor Marušič.

Nekoč so bili koši in košare iz šibja nepogrešljivi, zdaj pa obrt izumira.

Točili grajsko vino

Za pintovec za spletanje košev je poskrbel predsednik društva Zdenko Bratuša, koše pa so pletli: Milan Mlinarič, Anton Klemenčič, Milan Rojko in Gregor Marušič. Delo je potekalo v prijetnem vzdušju, z veliko pogovori med pletarji in obiskovalci, ki so z zanimanjem spremljali nastajanje izdelka. Za dobro razpoloženje in da niso bili udeleženci žejni, je skrbel gospodar Andrej, ki je točil grajsko vino, ki ga v negovskem gradu hrani TD Negova-Spodnji Ivanjci, neguje pa ga kletar Milan Rojko. Andrej je obiskovalcem predstavil tudi, kako poteka žganjekuha in kako kontrola kakovosti te žganjice.

Prenašali so znanje na mladi rod.

Gostitelj Andrej Kačič je kuhal žganje.

Članica društva Marijica Bratuša je pripravila pogostitev, ta je bila za antfehare, kot so nekoč imenovali rokodelce, in druge udeležence te prireditve zelo bogata. Ob koncu prijetne prireditve nam je predsednik Zdenko Bratuša povedal: »Izhajam iz maloposestniške družine, kjer smo potrebovali koše. Brez njih bi težko kmetovali, saj se je veliko pridelkov, kot so krompir, pesa, koruza, jabolka, korenje in še kaj, nosilo na voz, nato pa v klet ali shrambe v koših. Tistih, ki bi pletli koše, pa skoraj ni več ...«