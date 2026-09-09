Veter izruval drevo, to je končalo v atriju stanovanja: »Lahko bi kdo umrl« (VIDEO in FOTO)

Po Sloveniji je danes vreme pokazalo precej bolj nemirno podobo. Po obdobju toplega in razmeroma stabilnega vremena so se začele pojavljati nevihte, ki so jih ponekod spremljali močnejši nalivi in sunkovit veter. Razmere so se lahko v zelo kratkem času spremenile, zato je bilo na prostem potrebne precej več previdnosti. Na prihod nevihtnega dogajanja je opozarjala tudi Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki je za danes napovedovala krajevne nevihte, ob njih pa tudi močnejše nalive in sunke vetra. Prav veter je lahko ob takšnih vremenskih razmerah še posebej nevaren, saj lahko lomi veje, podira drevesa in povzroča škodo.

Tudi Ljubljana danes ni ostala brez nevihtnega dogajanja. Nad prestolnico so se dopoldne zgrnili temni oblaki, sledila sta dež in močan veter. V mestu so bile razmere za kratek čas precej neprijetne, moč vetra pa je bila dovolj velika, da je povzročila tudi škodo. Tokrat so posledice silovitega vetra občutili tudi stanovalci Kosez. Veter je s koreninami izruval drevo, ki je nato z vso težo usekalo v atrij stanovanja v terasastih blokih. Prizor je bil po besedah bralke Štefke srhljiv. »Lahko bi kdo umrl,« je sporočila in opozorila na nevarnost, ki jo je povzročilo divjanje vremena.

FOTO: Bralka Štefka

Drevo padlo tik pred njimi

Neurje v Ljubljani FOTO: Facebook, Zaslonski Posnetek, Granični Prijelaz Maljevac

Kako nevaren je lahko takšen sunek vetra, nazorno prikazuje posnetek, ki se širi po družbenih omrežjih. Na posnetku iz Ljubljane pred hotelom Park v centru mesta je videti trenutek, ko se med neurjem nenadoma podre drevo. Krošnja pade na pot prav v času, ko sta tam dva kolesarja, v bližini pa hodi tudi pešec s psom.

Dogajanje se odvije izjemno hitro. Kolesarja in pešec imajo le nekaj trenutkov, da se umaknejo padajoči krošnji. Na srečo jim uspe in nevarnemu drevesu uidejo.

Posnetek je na Facebooku delil profil Granični prijelaz Maljevac in hitro pritegnil pozornost uporabnikov družbenih omrežij. Prizor je še en opomin, kako nepredvidljivo je lahko gibanje vetra med močnejšimi nevihtami – in kako hitro lahko običajen sprehod ali vožnja s kolesom postane nevarna.

Današnji dogodki v Ljubljani so tako zelo nazoren prikaz opozoril meteorologov: med močnim neurjem niso nevarni le nalivi in strele, temveč tudi sunki vetra ter njihove posledice.