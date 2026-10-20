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Le redki imajo žižolo na vrtu

Trpežno sadno drevo, ki dobro prenaša sušo in tudi hud mraz. Izvira iz Kitajske, udomačila se je na Primorskem, plodovi pa spominjajo na majhne datlje.
Posušeni plodovi so še bolj podobni datljem, njihov okus pa postane izraziteje sladek. FOTO: Jiangdi/shutterstock

Posušeni plodovi so še bolj podobni datljem, njihov okus pa postane izraziteje sladek. FOTO: Jiangdi/shutterstock

Raste v obliki grma ali drevesa in ima gosto krošnjo z zavitimi vejami, na katerih se skrivajo trni. FOTO: Janez Mužič

Raste v obliki grma ali drevesa in ima gosto krošnjo z zavitimi vejami, na katerih se skrivajo trni. FOTO: Janez Mužič

Obiranje je nekoliko zahtevnejše, saj veje zaradi trnov niso vedno prijazne do rok. FOTO: Janez Mužič

Obiranje je nekoliko zahtevnejše, saj veje zaradi trnov niso vedno prijazne do rok. FOTO: Janez Mužič

So vsestransko uporabne, najpreprosteje pa jih uživamo sveže. FOTO: Janez Mužič

So vsestransko uporabne, najpreprosteje pa jih uživamo sveže. FOTO: Janez Mužič

Iz njih pripravljamo marmelade in druge domače dobrote, v Istri pa jih uporabljajo tudi za pripravo žganih pijač. FOTO: Janez Mužič

Iz njih pripravljamo marmelade in druge domače dobrote, v Istri pa jih uporabljajo tudi za pripravo žganih pijač. FOTO: Janez Mužič

Posušeni plodovi so še bolj podobni datljem, njihov okus pa postane izraziteje sladek. FOTO: Jiangdi/shutterstock
Raste v obliki grma ali drevesa in ima gosto krošnjo z zavitimi vejami, na katerih se skrivajo trni. FOTO: Janez Mužič
Obiranje je nekoliko zahtevnejše, saj veje zaradi trnov niso vedno prijazne do rok. FOTO: Janez Mužič
So vsestransko uporabne, najpreprosteje pa jih uživamo sveže. FOTO: Janez Mužič
Iz njih pripravljamo marmelade in druge domače dobrote, v Istri pa jih uporabljajo tudi za pripravo žganih pijač. FOTO: Janez Mužič
Janez Mužič
 20. 10. 2026 | 14:45
5:24
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Med sadnimi rastlinami, ki jih srečujemo na slovenskih vrtovih, so nekatere precej manj znane, kot bi si zaslužile. Ena takšnih je žižola, ki jo poznamo tudi pod imeni žižula, ali pa kitajski datelj oziroma čičimak.

Njeni plodovi so okusni, rastlina pa je zanimiva izbira za vse, ki bi radi svoj vrt popestrili z nekoliko drugačnim sadnim drevesom, tako kot se je pred desetletji zgodilo že s kakijem, kivijem in še kakšnim za nas novim sadjem.

Žižola ima namreč dolgo zgodovino gojenja na Kitajskem, kjer jo poznajo že več tisočletij. Od tam se je razširila tudi v druge dele sveta, na naše območje je prišla prek Benetk. Še posebno dobro se je udomačila na Primorskem, kjer ji ustrezajo toplejše razmere. Ker je rastlina razmeroma nezahtevna, je zanimiva tudi za ljubiteljske vrtnarje, ki si želijo na vrtu poskusiti nekaj novega.

Preseneča z odpornostjo

Ena največjih prednosti žižole je njena trpežnost. Dobro prenaša sušo, odporna je proti številnim boleznim, v času zimskega mirovanja pa lahko prenese celo temperature do minus 25 stopinj Celzija.

Žižola lahko raste v obliki grma ali drevesa. Ima gosto krošnjo in nekoliko zavite veje, na katerih se skrivajo tudi trni, zato je pri obrezovanju in obiranju potrebna previdnost.

Raste v obliki grma ali drevesa in ima gosto krošnjo z zavitimi vejami, na katerih se skrivajo trni. FOTO: Janez Mužič
Raste v obliki grma ali drevesa in ima gosto krošnjo z zavitimi vejami, na katerih se skrivajo trni. FOTO: Janez Mužič

Posebna je tudi zaradi svojega poznega začetka rastne sezone. Brsteti začne šele maja, njeni drobni rumenkasto zeleni cvetovi pa se odpirajo več kot dva meseca. Cvetovi privabljajo čebele in druge opraševalce, zato rastlina prispeva tudi k živahnosti vrtnega okolja.

Plodovi žižole so podolgovati in po obliki nekoliko spominjajo na olive. Sprva so zeleni, septembra pa se začnejo barvati v bleščeče rdeče rjave odtenke. Vendar pa sama sprememba barve še ne pomeni nujno, da so že dosegli najboljšo zrelost.

Za obiranje je praviloma primeren oktober ali november, odvisno od sorte in vremenskih razmer. Ko plodovi dozorijo, se njihova površina nekoliko zmehča in lahko postane nagubana. Takrat se razvije tudi značilen sladko-kiselkast okus, zaradi katerega jih ljubitelji tako cenijo.

Raziskovalni nasad

Večji komercialni nasadi žižol pri nas niso značilni. So pa v okviru čezmejnega projekta že pred več kot desetletjem vzpostavili poskusni nasad žižol v Pobegih. Projekt je vodila Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. To je bil prvi slovenski raziskovalni nasad žižol. Opremljen je bil z namakalnim sistemom ter namenjen raziskovanju agronomskih lastnosti sort li, lang in drobnoplodnih žižol.

Obiranje je nekoliko zahtevnejše, saj veje zaradi trnov niso vedno prijazne do rok. Priporočljiva je uporaba zaščitnih rokavic.

V domači marmeladi

Žižole so vsestransko uporabne. Najpreprosteje jih je uživati sveže, ko so primerno zrele, lahko pa jih tudi posušimo. Posušeni plodovi so po videzu in teksturi še bolj podobni datljem, njihov okus pa postane izraziteje sladek.

Iz žižol lahko pripravimo tudi marmelado in druge domače dobrote. Na nekaterih območjih ob Jadranu jih uporabljajo celo za pripravo žganih pijač. Med kraji, kjer je njihovo gojenje žižol še posebno razširjeno, je tudi okolica Šibenika.

Plodovi vsebujejo vitamin C, nekatere vitamine skupine B ter različne minerale in druge rastlinske spojine. Njihova hranilna sestava se lahko razlikuje glede na sorto in stopnjo zrelosti. Kot del raznolike prehrane so lahko prijetna popestritev jesenskega jedilnika.

Žižoli se v tradicionalni rabi pripisujejo tudi različni blagodejni učinki, vendar to ne pomeni, da lahko z njo zdravimo bolezni ali nadomestimo zdravljenje. Najbolj zanesljiv razlog, da jo vključimo v prehrano, ostajata njen okus in raznolikost uporabe.

Najbolje uspeva na sončni legi ter v lažjih, dobro odcednih in rodovitnih tleh. V težkih, mokrih in glinastih tleh lahko raste slabše, zato je dobro pred sajenjem poskrbeti tudi za ustrezno odvajanje vode.

Obiranje je nekoliko zahtevnejše, saj veje zaradi trnov niso vedno prijazne do rok. FOTO: Janez Mužič
Obiranje je nekoliko zahtevnejše, saj veje zaradi trnov niso vedno prijazne do rok. FOTO: Janez Mužič
So vsestransko uporabne, najpreprosteje pa jih uživamo sveže. FOTO: Janez Mužič
So vsestransko uporabne, najpreprosteje pa jih uživamo sveže. FOTO: Janez Mužič
Iz njih pripravljamo marmelade in druge domače dobrote, v Istri pa jih uporabljajo tudi za pripravo žganih pijač. FOTO: Janez Mužič
Iz njih pripravljamo marmelade in druge domače dobrote, v Istri pa jih uporabljajo tudi za pripravo žganih pijač. FOTO: Janez Mužič

Okoli rastline lahko oblikujemo plitev rob, ki bo pomagal zadrževati vodo pri zalivanju. Mlade sadike potrebujejo več pozornosti kot že dobro ukoreninjene rastline, še zlasti v sušnih obdobjih. Sicer pa odrasla rastlina dobro prenaša pomanjkanje vode.

Odrasla žižola je v času mirovanja precej odporna proti mrazu, toda mlade rastline so občutljivejše, zlasti ob nenadnih ohladitvah zgodaj jeseni ali spomladi. Zato jih je v prvih letih smiselno zaščititi, kadar vremenska napoved kaže na izrazitejši padec temperatur.

Združuje torej precej lastnosti, ki jih ljubitelji domačega sadja cenijo. Ima zanimive plodove, razmeroma preprosto vzgojo in dobro prilagojenost toplejšim, bolj sušnim razmeram. Če imamo na vrtu dovolj sončno mesto in razmišljamo o nečem manj običajnem, tedaj je lahko prav ta malo znani kitajski datelj zanimiva izbira. Janez Mužič

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