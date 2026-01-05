  • Delo d.o.o.
ATRAKTIVNI DOKODEK

Ledeni možje v slogu pozdravili novo leto, junaki pogumno skočili v Kolpo (FOTO)

Prisegajo na opevano metodo Wima Hofa.
Milan Glavonjić
 5. 1. 2026 | 14:45
5:22
Vsako novo leto prinese sveže izzive, nove začetke in, seveda, številna nepozabna doživetja. Tudi skok v vodo, kot je bilo to na novoletni dan v Srednjih Radencih. Tamkajšnje TD Poljanska dolina je znova pripravilo ta atraktivni dogodek; nekaj ur po silvestrovanju so se tudi v snegu valjali nekateri posamezniki, nato pa se jih je opogumilo pet, ki so v kopalkah odkorakali skozi lično božično-novoletno Praznično vasico do vstopa v Kolpo, kjer so začeli obred hladnega pozdrava novemu letu.

Del vsakdana

Med njimi se je Tine Lindič, predsednik poljanskega društva, mimogrede, ob koncu leta je to prejelo posebno priznanje Turistične zveze Slovenije za dosežke na področju obmejnega povezovanja, večkrat potunkal, ob izstopu iz vode pa dejal, da se ni bilo mogoče dlje potapljati, saj so merilne naprave izmerile 4,5 stopinje sredi reke, zunaj pa sedem stopinj nad ničlo. Za Tinetom so v rahlo deročo vodo (da ne bo pomote, nihče izmed njih ni preganjal novoletnega mačka), ki te lahko ob neprevidnosti odplakne, vstopili še kleni Martin Šterk, Milan Vidovič, Jože Bradač in Martin Mali. Zimsko kopanje krepi telo in duha ter je utrjevalec zdravja, pravijo pogumni. Nikoli jih ne zebe, občutki pa so nepopisni. Namakanje spodbuja pretok krvi, ki jo začutijo v mezincu, po nogah, povsod po telesu, v možganih.

Druščina je obljubila, da se bo ob letu osorej znova zbrala v osrčju Praznične vasice, ki vrata zapira ob svetih Treh kraljih, v dobrem mesecu pa jo je v večernih urah obiskalo že več kot deset tisoč duš. Posebno doživetje je postanek v živalskem kotičku. Takrat svojo skrito prijaznost radovednim otrokom pokažejo visokonoge alpake, južnoameriške kamele, mirne in puhaste živali, ki imajo terapevtski učinek na ljudi. Osli, konji, koze in poniji se povsem naravno sprehajajo med obiskovalci.

4,5 stopinje so namerili v reki.

