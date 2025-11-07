Legendarna astronavtka Sunita Williams izpolnila obljubo Lešanom in jih obiskala

»Ko pridem dol, si želim, da bi lahko čim prej prišla k vam in skupaj z vami pojedla potico in kranjsko klobaso,« je lani med »ujetništvom« z Mednarodne vesoljske postaje (ISS) 440 kilometrov nad Zemljo sporočila znamenita ameriška astronavtka slovensko-indijskih korenin Sunita Williams vaščanom zaselka Leše, ko so z njo vzpostavili direktno povezavo.

V vasici v bližini Tržiča se je namreč rodila njena prababica Marija Bohinc, ki je leta 1909, komaj 19-letna in čisto sama, odšla s trebuhom za kruhom čez veliko lužo.

Oddih v Lešah

Pred dnevi je Williamsova, ki je zaradi tehnične okvare namesto nekaj dni v vesolju bivala kar devet mesecev, obljubo izpolnila in že četrtič prišla na obisk v Leše. Sprva so načrtovali uradni obisk, organizirali naj bi ga Občina Tržič, več ministrstev, Nasa in ameriško veleposlaništvo, a je zaradi zapleta pri financiranju vesoljskih programov v ZDA odpadel.

Vendar astronavtka ni obupala. Odločila se je, da vseeno pride med svoje Lešane, in to na zasebne počitnice, kot Sunita, in ne kot gospa Williams. Z njo sta bili tudi sestra Dina Annad in mama Bonnie Pandya.

Astronavtko so Lešani in župan Tržiča Peter Miklič pričakali na Brniku. FOTO: osebni arhiv Metke Kokalj

4. je prišla v Leše.

Sestri sta vsak dan opravili jutranji tek po Lešah. FOTO: osebni arhiv Metke Kokalj

Zdaj je Williamsova že v svojem Ohiu v ZDA, domačini v Lešah in Tržiču pa so še kar polni vtisov nepozabnih trenutkov, ki so jih preživeli skupaj z njo med njenim enotedenskim bivanjem. Kljub zasebnemu značaju obiska je namreč Williamsova vseeno obiskala tržiške osnovnošolce v Dvorani tržiških olimpijcev in se družila z njimi, poleg tega so zanjo v Lešah pripravili veličasten dogodek s pogostitvijo in kulturnim programom, na katerem je z veseljem poklepetala z vsemi, ki so jo prišli pozdravit. Menda se je naučila nekaj preprostih stavkov v slovenščini.

Nepozabni dogodek

Še posebno polna vtisov je predsednica Krajevne skupnosti Leše Metka Kokalj. Že lani ji je s pomočjo hčerke Jasmine Kokalj in sina Jureta Kokalja uspelo organizirati satelitsko povezavo iz Leš naravnost v vesolje, letos pa je bila glavna organizatorka sprejema in dogodka, ki so ga za svojo rojakinjo priredili ponosni domačini. Povrhu vsega je bila tudi gostiteljica astronavtke in njene družine.

»To je bilo resnično nepozabno druženje in dogodek za vso vas! Pri organizaciji mi je pomagala hči, ki živi na Floridi in je z njo veliko v stiku. Prek nje nam je Sunita sporočila, da želi bivati pri nas v Lešah, in v velik ponos nam je bilo, da smo jo lahko sprejeli, še posebno pa, da se je med nami dobro počutila,« nam je nekaj dni po obisku zaupala Kokaljeva.

Legendarna astronavtka je z obiskom navdušila tudi tržiške šolarje. FOTO: arhiv občine Tržič

Za dobrodošlico je zbrala nekaj deklet iz vasi in skupaj z županom Občine Tržič Petrom Mikličem ter krajani so gostjo pričakali na Brniku. »Sunita je izjemno topla, prijetna in spontana oseba. Takoj se je vživela med nas. Neverjetno, kako močno je navezana na svoje slovenske korenine in na vas svoje prababice. Ko smo se skupaj pripeljali v Leše, je najprej rekla dekletom, da bi šle malo skupaj po vasi, da bi videla, kako živijo. Naše punce so bile takoj navdušene nad njo,« obuja spomine na bivanje svetovno znane astronavtke v vasici s komaj 200 prebivalci.

Častna Lešanka Med zasebnim obiskom Sunite Williams v Lešah pri Tržiču so na rojstni hiši njene prababice Marije Bohinc odkrili spominsko ploščo, odprli razstavo v stari leški šoli in s torto počastili astronavtkino mamo Bonnie Pandya ob njenem nedavnem 84. rojstnem dnevu. Izročili so ji tudi listino častne Lešanke.

Z domačini v slovenščini

Navdušeni so bili tudi drugi Lešani, ki so sestri videvali vsak dan med jutranjim tekom po vasi in okolici, nekateri so z njima tudi poklepetali. Tako je Williamsova pred srečanjem z učenci osnovnih šol v Tržiču zagledala gospoda ob cesti in ga slovensko povprašala, kako je. Presenečen ji je odvrnil, da je dobro, in od veselja ga je kar objela. »Ko smo ji pokazali posnetke našega klepeta z njo v vesolju, ki jih je posnel moj sin, se je kar zjokala od ganjenosti,« je še dejala Sunitina gostiteljica.

Odkrili so spominsko ploščo na rojstni hiši Sunitine prababice. FOTO: arhiv občine Tržič

Kako pa je bila astronavtka zadovoljna s potico in kranjskimi klobasami? Za glavni dogodek v Lešah so pripravili ogromno obojega, je povedala Kokaljeva, v glavnem so jih naročili v pekarni in mesnici, mnogi so jih pripravili doma in jih prinesli s seboj kot darila. Vsi so se najedli, pa še čez veliko lužo jih je lahko odnesla.

»Druženje s sestrama in njuno mamo je bilo res nepozabno. Sunita nam je na koncu izrazila zelo veliko hvaležnost za vse skupaj, pri tem pa smo tudi vsi mi v Lešah lahko hvaležni in ponosni. Predvsem pa nas veseli njena obljuba, da nas bo naslednje leto spet obiskala,« nam je še razkrila Metka Kokalj.