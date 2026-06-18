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IVANKA MEŽAN

Legendarna igralka Ivanka Mežan danes praznuje 100 let

Ivanka Mežan je leta 1944 prvič stopila na odrske deske partizanskega gledališča.
Ivanka Mežan je leta 1944 prvič stopila na odrske deske partizanskega gledališča. FOTO: Drama
Ivanka Mežan je leta 1944 prvič stopila na odrske deske partizanskega gledališča. FOTO: Drama
STA, M. U.
 18. 6. 2026 | 08:10
 18. 6. 2026 | 09:58
2:21
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Gledališka, filmska in televizijska igralka Ivanka Mežan danes praznuje svoj stoti rojstni dan. Prejela je več gledaliških nagrad, med drugim si je nadela Borštnikov prstan za življenjsko delo.

Prvič na odru že leta 1944

Leta 1926 v Mariboru rojena igralka je na oder prvič stopila v Slovenskem narodnem gledališču na osvobojenem ozemlju v Črnomlju leta 1944 in se kasneje vpisala na ljubljansko Akademijo za igralsko umetnost. Redna članica ljubljanske Drame je bila med letoma 1945 in 1979, po upokojitvi pa je nastopala tudi na odrih Prešernovega gledališča v Kranju, Slovenskega mladinskega gledališča, Slovenskega ljudskega gledališča v Celju ter v Gledališču Koper.

»To je božji dar, danost, ki jo lahko uporabiš – vendar pošteno – izraziš in podariš drugim.«

Ustvarila skoraj 100 vlog

Kot navaja Sigledal, se je igralka uveljavila z vlogami mladostnic v slovenskih in tujih klasičnih in sodobnih dramah, nato pa prevzemala čedalje bolj zahtevne, zrele ženske like, pogosto duhovito stilizirane in izdelane s tenkočutno odrsko omiko. Na filmu je debitirala leta 1973 v filmu Cvetje v jeseni in ustvarila 17 v večini stranskih in epizodnih vlog v slovenskih celovečernih filmih ter več kot 45 vlog v televizijskih filmih, dramah in serijah. Številne vloge je ustvarila tudi v radijskih igrah.

Leta 1995 je Mežanova prejela Borštnikov prstan za igralski opus, leta 2015 je dobila nagrado bert za življenjsko delo na področju filmske igre, leta 2019 so jo razglasili za častno meščanko Ljubljane, pred dvema letoma je dobila nagrado Ite Rina za življenjsko delo.

Mežanova, ki je ustvarila skoraj 100 vlog, večji pomen kot izkušnjam pripisuje igralčevi karizmi. »To igralec ima ali pa ne,« je poudarila. »To je božji dar, danost, ki jo lahko uporabiš  vendar pošteno  izraziš in podariš drugim,« je ob 90. rojstnem dnevu povedala za STA

 

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