Bob Dylan pred papeža s kapuco, Janša in Pirc Musarjeva pa? Stroga pravila Vatikana presenečajo (FOTO)

Legendarni ameriški glasbenik Bob Dylan je ob obisku papeža Leona XIV. pritegnil pozornost s precej nenavadno opravo. Dylan je namreč prišel v črnem plašču, pod katerim je nosil črn pulover s kapuco. Kapuco je imel poveznjeno čez glavo, nosil je rokavice, v roki pa držal dežnik. Medtem ko za ženske ob srečanju s papežem že stoletja veljajo posebna pravila oblačenja, si je 85-letni glasbenik privoščil precej bolj sproščen videz.

Kako sta se za obisk pri papežu oblekli Pirc Musarjeva in Urška Bačovnik Janša? Ob letošnjem obisku Vatikana sta slovenski predsednici in soprogi premierja izbrali tradicionalni črni opravi. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je nosila dolgo črno obleko, črn suknjič in čipkasto črno tančico, ki ji je prekrivala lase. Tudi Urška Bačovnik Janša, ki je papeža obiskala v spremstvu soproga Janeza Janše, je izbrala črno obleko in črno tančico.

FOTO: Simone Risoluti Via Reuters

FOTO: Simone Risoluti Via Reuters

Kako stroga so danes pravila v Vatikanu in zakaj nekaterim ženskam ni treba nositi tradicionalne črne tančice? A kot poroča Narod.hr, so se pravila oblačenja v Vatikanu skozi desetletja precej spremenila.

Ženske nekoč obvezno v črnem in s tančico

V preteklosti je bil vatikanski protokol za ženske izjemno strog. Ob uradnih srečanjih s papežem so morale praviloma nositi črna oblačila z dolgimi rokavi, krila ali obleke pod koleni ter črno tančico, ki je pokrivala glavo.

Letos pri papežu tudi Janša in Pirc Musarjeva Vatikan sta oktobra letos obiskala tudi slovenski premier Janez Janša in predsednica republike Nataša Pirc Musar. Janša se je s papežem Leonom XIV. srečal 5. oktobra, med drugim pa sta govorila o nadgradnji sporazuma med Slovenijo in Svetim sedežem. Spremljala ga je soproga Urška Bačovnik Janša. Pirc Musarjeva je papeža obiskala 26. oktobra in mu izročila uradno povabilo na obisk Slovenije. Po njenih besedah ji je papež obljubil, da bo Slovenijo obiskal v prihodnjih dveh letih. Predsednica mu je podarila lesen križ s citatom Antona Martina Slomška in športne copate Alpina.

Od osemdesetih let prejšnjega stoletja so se pravila postopoma sproščala. Nošenje tančice danes praviloma ni več obvezno, čeprav se tradicionalna oprava še vedno uporablja ob nekaterih uradnih srečanjih. Zanimivo je, da imajo nekatere katoliške kraljice in princese poseben privilegij, imenovan privilège du blanc, ki jim omogoča, da se pred papežem pojavijo v belih oblačilih.

Privilegij bele barve Privilège du blanc (privilegij bele barve) je posebna izjema v vatikanskem protokolu, ki nekaterim katoliškim kraljicam in princesam dovoljuje, da se na uradnih srečanjih s papežem oblečejo v bela oblačila in nosijo belo tančico. Med ženskami, ki imajo ta privilegij, so: španska kraljica Letizia, belgijska kraljica Mathilde, monarhinja Charlène Monaška, luksemburška velika vojvodinja Stéphanie, nekdanja španska kraljica Sofía.

Za večino drugih žensk je bila tradicionalna barva ob uradnih avdiencah črna. Tako sta Melania in Ivanka Trump ob obisku papeža Frančiška leta 2017 nosili črni oblačili in tančici, podobno ob letošnjem bisku Vatikana tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar in soproga predsednika vlade Urška Bačovnik Janša.

Kaj pa moški? Kratke hlače odpadejo!

Tudi za moške veljajo določena pravila, čeprav so nekoliko preprostejša.

Za uradne zasebne avdience so v preteklosti pričakovali temno obleko s kravato, ob posebej slovesnih priložnostih pa še bolj formalna oblačila. Danes za obisk Bazilike svetega Petra veljajo predvsem pravila spodobnega oblačenja. Moški morajo nositi dolge hlače, ženske krila pod koleni ali hlače, ramena pa morajo biti pokrita pri vseh obiskovalcih.

Majice brez rokavov, prekratka krila in neprimerna oblačila lahko pomenijo, da obiskovalcu ne dovolijo vstopa. Za zasebna srečanja s papežem so pravila lahko prožnejša, še posebno kadar gre za znane umetnike in kulturnike.

Dylan pred papežem celo z dežnikom

Posebno pozornost je pritegnila še ena podrobnost Dylanove oprave – dežnik. V Vatikanskih muzejih in nekaterih drugih prostorih morajo obiskovalci večje dežnike pustiti v garderobi, predvsem zaradi varovanja umetnin in drugih obiskovalcev. Na Trgu svetega Petra pa je njihova uporaba dovoljena. Dylan je svoj dežnik odnesel celo v Apostolsko palačo, kjer ga je držal tudi med fotografiranjem.