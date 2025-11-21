Legendarno slovensko ladjo pred razrezom rešil Gašpar Gašpar Mišič, to bo nastalo v njej

Potniško ladjo Laho z več kot stoletno zgodovino je po tistem, ko je njen lastnik Viko Kveder sporočil, da je ne more več vzdrževati, pred razrezom rešil podjetnik Gašpar Gašpar Mišič. Obmorske občine bodo zanjo v morju zagotovile prostor, kmetijsko ministrstvo pa sredstva, da bodo v njej uredili ribiški muzej.

Kveder je ladjo z letnico 1903 kupil leta 1992, nedavno pa sporočil, da ne more več plačevati stroškov njenega vzdrževanja in posadke. V iskanju rešitve so se pojavili pogovori o denimo njenem dvigu na kopno, a jo je tik pred dogovorjenim razrezom v puljski ladjedelnici odkupil Mišič z nakupom podjetja Adriatic Safari v Kvedrovi lasti.

Župani občin slovenske Istre so tak razvoj dogodkov pozdravili. »Pozdravljamo odločitev podjetnika Mišiča, da ladjo Laho pridobi v svojo last in jo vrne v Slovenijo,« so v današnji skupni izjavi zapisali župani Aleš Bržan, Andrej Korenika, Milan Bogatič in Gregor Strmčnik.

Odprta za domačine in obiskovalce

Ob tem so se zavezali, da bodo zanjo v morju zagotovili prostor. »Ladja mora dobiti primeren, lahko dostopen in dolgoročno vzdržen prostor, kjer bo ustrezno zavarovana ter odprta domačinom in obiskovalcem,« so zapisali in dodali, da s to izjavo izražajo jasno namero, da projekt izpeljejo celovito, odgovorno in v skupnem interesu istrskih občin.

Po njihovih navedbah se je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić odločila, da zagotovi sredstva za ureditev ribiškega muzeja v ladji Laho. »Gre za strateško pomembno odločitev za pomorsko Slovenijo. Ladja tako ne bo zgolj razstavni eksponat, temveč bo s primerno muzejsko ureditvijo postala živ prostor,« so ocenili.