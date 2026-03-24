Lenart Žavbi razkril recept za zmago? »Brez terenskega dela levosredinska politika ne bo preživela«

Po zadnjih parlamentarnih volitvah v Sloveniji ostaja politični prostor izrazito razdeljen, vendar hkrati stabiliziran okoli nekaj ključnih akterjev. Vlado vodi Gibanje Svoboda, ki je že na volitvah leta 2022 doseglo prepričljivo zmago, vendar se je v času mandata soočalo z upadanjem podpore in vse večjimi pričakovanji volivcev glede konkretnih rezultatov. Po zmagi na letošnjih volitvah pa se pred vladajočo politiko znova odpira vprašanje, ali bo uspela utrditi zaupanje volivcev z oprijemljivimi rezultati in bolj neposrednim stikom z ljudmi. Na drugi strani opozicija, zlasti desnosredinske stranke, ohranja relativno stabilno volilno bazo.

Analize volilnih gibanj in javnomnenjskih raziskav kažejo, da se podpora levosredinskim strankam postopoma fragmentira, medtem ko volivci vse bolj poudarjajo pomen kredibilnosti, lokalne prisotnosti in neposrednega stika s politiko. V tem kontekstu postaja vprašanje terenskega dela, zaupanja in avtentičnosti ključno za prihodnost levosredinskega političnega prostora.

Poslanec Svobode Lenart Žavbi je v svojem zapisu na družbenem omrežju Facebook sledilcem izpostavil bistveno sporočilo: »Brez terenskega dela levosredinska politika ne more preživeti.« Po njegovem mnenju sodobni politični pristopi, ki temeljijo predvsem na komunikaciji na daljavo in medijski prisotnosti, niso več dovolj. Ključ do uspeha vidi v 'normalni politiki' – v pristnih stikih z ljudmi, v poslušanju kritik ter v stalnem delu z lokalnimi skupnostmi. Kot dokaz, da tak pristop prinaša rezultate, navaja konkretne primere iz volilnih okrajev Črnomelj in Murska Sobota 2, kjer sta kandidata dosegla boljši rezultat kot na prejšnjih volitvah. Po njegovih besedah je bil uspeh posledica dolgotrajnega, postopnega in tihega dela na terenu, brez pretiranega medijskega izpostavljanja. Takšen pristop razume kot model, ki bi ga morala levosredinska politika širše posvojiti. Žavbi obenem opozarja, da za prihodnje volitve ne bo dovolj ohranjanje obstoječega stanja. Terensko delo mora postati stalnica, ne pa aktivnost, ki se začne tik pred volitvami. Po njegovem se je pravo delo začelo že takoj po razglasitvi rezultatov.

Žavbijev zapis odraža širši problem, s katerim se sooča levosredinski politični prostor v Sloveniji in tudi širše, z izgubo stika z volivci in prevelikim zanašanjem na centralizirano in medijsko politiko. Čeprav so programske usmeritve in ideološka izhodišča pomembni, postaja odločilen dejavnik zaupanje – to pa se gradi predvsem na lokalni ravni, skozi neposreden stik in dolgoročno prisotnost. Slovenska politična realnost po volitvah kaže, da volivci nagrajujejo konkretnost, dostopnost in doslednost. Če želi levosredina ohraniti ali ponovno okrepiti svojo podporo, bo morala preseči zgolj komunikacijske strategije in se vrniti k osnovam političnega delovanja, k ljudem. Terensko delo tako ni več le ena od možnosti, temveč nujen pogoj za politično preživetje in dolgoročno relevantnost.

Marjan Šarec: Sestavljanje nove vlade bo »kot hoja po vrvi brez palice«

Marjan Šarec FOTO: Leon Vidic

Nekdanji obrambni minister in evropski poslanec Gibanja Svoboda Marjan Šarec se je dan po volitvah na Facebooku odzval z daljšim, osebno obarvanim zapisom, v katerem je čestital volivcem, izpostavil delo koalicije in opozoril, da bo sestavljanje nove vlade »kot hoja po vrvi brez palice«. Kritičen je do političnih nasprotnikov, za katere meni, da so zapravili priložnost za zmago, ter do novih oziroma manjših akterjev na levosredinskem prostoru, ki so po njegovem razdrobljeni in so s tem prispevali k izgubi glasov. Obenem izrazi dvom o pristnosti nekaterih politikov, ki poudarjajo sodelovanje in umirjenost. Kljub temu izpostavi tudi pozitivne vidike kampanje – predvsem sodelovanje znotraj dosedanje koalicije, ki je po njegovem delovala povezano. Posebej pohvali Matjaža Hana in Luko Meseca za njuno delo in držo. Na koncu poudari, da vsak glas šteje, ter pozove k udeležbi na volitvah tudi v prihodnje. Izraža upanje, da bo oblikovanje nove vlade uspešno, ter zaključi z mislijo, da je bil tokratni politični »napad« odbit, a prihodnost ostaja odprta.