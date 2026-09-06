Lendavska trgatev znova minila ob povorki s prikazom tradicionalnih opravil: etnološka dediščina živi pred našimi očmi (FOTO)

V najbolj vzhodnem slovenskem mestu se je pestro poletno dogajanje nadaljevalo s Festivalom Vinarium. Na vrsti je bila namreč že 47. Lendavska trgatev, ena največjih etnološko-kulinaričnih prireditev pri nas. Tako je Lendava tudi letos zaživela v znamenju tradicije, kulinarike, folklore in druženja, saj je v mesto privabila več tisoč obiskovalcev iz Slovenije ter Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Srbije.

V središču je bil ples. FOTO: Mediaspeed.net

Prireditev je spet minila v znamenju povorke s prikazom bogate kulturne dediščine, ljudske umetnosti in vsega, kar krasi tamkajšnje ljudi in njihove goste, ki so prišli od drugod. V njej je sodelovalo več kot 66 skupin z najmanj 700 udeleženci, vključno z vinskimi kraljicami, vitezi, konjeniki, mažoretkami, godbo, folklornimi skupinami in vozovi. Izpostavljenih je bilo več kot 40 vozov, na katerih so prikazovali ljudske šege, opravila in jesenske običaje. Povorka skozi staro mestno jedro je bila prava paša za oči in je dokazala, da kulturna dediščina v pesmi in plesu še vedno živi, poseben poudarek pa je namenila plesu ter slovenskemu, madžarskemu, avstrijskemu, hrvaškemu, srbskemu in romskemu kulturnemu izročilu.

Lačen res ni bil nihče!. FOTO: Mediaspeed.net

Tudi igrani vložki

Dogajanje na osrednjem prireditvenem prostoru so odprli člani Društva ljubiteljev konjev, ki že več kot dve desetletji skrbijo za ohranjanje te pomembne dediščine. Posebno mesto v njihovem delovanju ima tradicija husarjev, zato so sprevod simbolično odprli konjeniki v uniformah po zgledu nekdanje husarske enote Esterházy. Za njimi so se zvrstili KD Lendava, Društvo mažoretk Bakovci in Prekmurska godba Bakovci, ustanovljena leta 1928, ki letos praznuje 98 let nepretrganega delovanja. Pomemben del povorke je bil namenjen vinogradniški tradiciji; na posebni kočiji so se predstavile 29. vinska kraljica Slovenije Nika Martinčič, lendavska vinska kraljica Tia Tonković in prekmurska vinska kraljica Nuša Horvat. Društvo vinogradnikov Čentiba je v Lendavo povabilo številne predstavnike vinskih redov in združenj iz širšega karpatskega prostora.

Treba je bilo pobrati krompir. FOTO: Mediaspeed.net

Lendavski župan Janez Magyar je poudaril: »Hvaležen sem vsem, ki so sodelovali v povorki in prikazali naše stare običaje, tudi na humoren in vesel način. Še posebno me veseli izjemen obisk; mislim, da je letošnje leto rekordno tudi po številu udeležencev povorke. Vsepovsod smo videli nasmejane obraze, in to je najpomembneje. Želimo si, da ljudje iz Lendave odnesejo lepe spomine, saj nam prav njihovo zadovoljstvo daje zagon za prihodnje Lendavske trgatve.« Pomemben del povorke so bili prikazi nekdanjega življenja, dela in običajev, s katerimi društva in krajevne skupnosti skrbijo, da etnološka dediščina ne ostaja zgolj zapisana v knjigah in muzejskih zbirkah, ampak živi pred očmi obiskovalcev. Mestna skupnost Lendava in Društvo zbirateljev Pomurja Lindva sta s prikazom Trgatev po lendavsko – leto 1939 oživila tradicionalno obiranje grozdja, nošenje polnih brent, tlačenje grozdja z bosimi nogami in prešanje. Prizor so dopolnili kmečka oblačila, starinska vinogradniška oprema, glasba in hudomušni igrani vložki.

Za pijačo je bilo poskrbljeno!

Največ skupin doslej

Kulturno društvo Mostje-Banuta je predstavilo ročno pobiranje krompirja in pripravo tradicionalnih dödöl, Kulturno društvo József Attila Kapca tradicionalno svatbo iz druge polovice 20. stoletja, KS Dolina trgatev, Genterovci pripravo drv od sekire do motorne žage, Dolnji Lakoš nekdanjo rekrutacijo, Pince žganjekuho, vinogradniki in sadjarji iz Hotize pa martinovanje. Kot veleva tradicija, so povorko zaokrožili člani PGD Lendava, ki letos zaznamuje 153 let delovanja. Dr. Mihael Habjanič Kasaš, vodja OI Lendava JSKD, je povedal: »Izjemno smo veseli, da smo letos že 47. pripravili Lendavsko trgatev, še posebno ker je bilo največ prijavljenih skupin doslej.

Ponosno so se predstavili tudi najmlajši. FOTO: Mediaspeed.net

Videli smo zelo pester program, od etnoloških prikazov in vozov do vinskih vitezov. Sodelovalo je več kot 700 nastopajočih. Tudi obisk je bil izjemen – vreme nam je bilo naklonjeno in po moji oceni toliko obiskovalcev še nismo imeli.« Po koncu se je ob 16. uri na prireditvenem prostoru med Bello Venezio in Hotelom Cubis začel folklorno-etno festival. Skozi program se je prepletalo slovensko, madžarsko, hrvaško, avstrijsko in romsko plesno ter pevsko izročilo, širši program pa je predstavil tudi srbsko kulturno dediščino.

Vozovi so bili umetelno okrašeni. FOTO: Mediaspeed.net

Že dopoldne je najmlajše obiskovalce pričakalo Pravljično dvorišče knjižnice, v Mlinski ulici pa je zadišalo po kulinariki lokalnih društev. Na osrednjem prireditvenem prostoru so obiskovalce pričakali vol na žaru, bograč, pleskavice, domača tržnica ter program za otroke, ponudbo pa so dopolnjevali lokalni pridelovalci, vinarji in društva. Za lažje raziskovanje festivalskega dogajanja sta bila organizirana brezplačna turistični vlakec in avtobus, ki sta povezovala mestno jedro s stolpom Vinarium, kjer je potekal dodatni program za otroke. Pestro dogajanje se je nadaljevalo v večernih urah s skupino Zlata žila, na travniku med trgovskim centrom in DSŠ Lendava pa so zbrani opazovali vzlet toplozračnih balonov. Osrednji večerni glasbeni dogodek je bil nastop legendarne hrvaške skupine Prljavo kazalište.