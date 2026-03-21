POHVALNO

Lepote Slovenije navdušile tudi slovito televizijsko hišo BBC

Pohorje - Kozjak Trail je primerna tako za aktivne pohodnike kot obiskovalce, ki želijo prehoditi posamezne etape ali krajše odseke.
Etape so zasnovane tako, da se začnejo in zaključijo na dobro dostopnih točkah, kot so mesta, turistični centri in planinske koče (fotografija je simbolična). FOTO: Leszekglasner/Getty Images
STA, B. K. P.
 21. 3. 2026 | 15:33
Partnerstvo za Pohorje letos razvija nov večdnevni pohodniški produkt Pohorje - Kozjak Trail. Gre za 174 kilometrov dolgo krožno pohodniško pot v 20 etapah, ki povezuje pogorji Pohorja in Kozjaka. Britanski medij BBC jo je nedavno uvrstil med pet najbolj težko pričakovanih novih pohodniških poti na svetu v letošnjem letu. Projekt predstavlja enega največjih skupnih razvojnih projektov Partnerstva za Pohorje na področju pohodništva ter pomemben korak k nadaljnjemu razvoju območja kot vodilne slovenske outdoor destinacije, sporočajo iz Regionalne razvojne agencije (RRA) Podravje - Maribor. »Ko smo leta 2020 v okviru Partnerstva za Pohorje snovali skupno vizijo razvoja, je bil prav razvoj Pohorja ena ključnih prioritet. Naš cilj je bil povezati vse deležnike, kar danes uspešno uresničujemo, ter razvijati Pohorje kot celovito turistično destinacijo ob spoštovanju njegovih naravnih danosti,« je izpostavil predsednik Partnerstva za Pohorje in župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič.

Direktorica RRA Podravje - Maribor Nataša Ritonija je pojasnila, da v skladu s sodobnimi trendi razvoja celoletnih outdoor centrov gradijo infrastrukturo in produkte, ki obiskovalcem omogočajo kakovostno, varno in prijetno uporabniško izkušnjo. »Ob tem pa želimo obisk Pohorja tudi časovno in prostorsko razpršiti ter se tako izogniti množičnosti in ohraniti naravno ravnovesje tega zelenega bisera,« je poudarila. Pohorje - Kozjak Trail je zasnovan po vzoru uspešnih evropskih daljinskih pohodniških poti. Trasa je razdeljena na deset etap na Pohorju in deset na Kozjaku ter v večini poteka po obstoječih planinskih poteh, ki jih v sodelovanju s planinskimi društvi dodatno označujejo ter nadgrajujejo v enoten pohodniški produkt.

Zahtevna večdnevna pot

Etape so zasnovane tako, da se začnejo in zaključijo na dobro dostopnih točkah, kot so mesta, turistični centri in planinske koče. Številna izhodišča so dostopna tudi z javnim prevozom, med drugim iz Maribora, Zreč, Ruš in Radelj ob Dravi. Celotna pot je označena kot zahtevnejša večdnevna planinska pot, predvsem zaradi skupne dolžine in višinskih razlik, tehnično pa ni zahtevna. Zato je po navedbah RRA Podravje - Maribor primerna tako za aktivne pohodnike kot obiskovalce, ki želijo prehoditi posamezne etape ali krajše odseke. »V Planinski zvezi Slovenije z veseljem pozdravljamo pobude, kot je Pohorje - Kozjak Trail, saj pomembno prispevajo k razvoju pohodništva in približujejo gore širšemu krogu ljudi,« je povedal predsednik zveze Jože Rovan.

Ob posameznih etapah je evidentiranih več kot 100 naravnih in kulturnih znamenitosti, ki pohodnikom omogočajo poglobljeno spoznavanje prostora - od neokrnjenih pohorskih gozdov in razglednih točk do kulturne dediščine ter čudovitih pogledov na dolino reke Drave. Projekt hkrati spodbuja sodelovanje lokalnih ponudnikov - od planinskih koč in turističnih kmetij do nastanitvenih in gostinskih ponudnikov - ter ustvarjanje večdnevnih pohodniških doživetij. Uradno odprtje Pohorje - Kozjak Traila načrtujejo junija v Mariboru, kjer je tudi izhodišče Slovenske planinske poti.

