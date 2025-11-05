  • Delo d.o.o.
15. SADJARSKI POSVET

Letina jabolk bo za pozabo, pridelovalci pozivajo k nakupu lokalnega sadja

Slovenski pridelek bo letos skoraj pol manjši.
Z nakupom slovenskih jabolk podpiramo domače pridelovalce, s tem pa prispevamo k ohranjanju delovnih mest na podeželju ter dostopnosti svežih jabolk. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Z nakupom slovenskih jabolk podpiramo domače pridelovalce, s tem pa prispevamo k ohranjanju delovnih mest na podeželju ter dostopnosti svežih jabolk. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Slovensko sadjarstvo zaostaja tako pri tehnološkem preboju kot tudi pri gradnji namakalnih in oroševalnih sistemov.

Slovensko sadjarstvo zaostaja tako pri tehnološkem preboju kot tudi pri gradnji namakalnih in oroševalnih sistemov.

Letošnja letina hrušk bo izjemno slaba. Je lahko sploh še slabša?

Letošnja letina hrušk bo izjemno slaba. Je lahko sploh še slabša?

Z nakupom slovenskih jabolk podpiramo domače pridelovalce, s tem pa prispevamo k ohranjanju delovnih mest na podeželju ter dostopnosti svežih jabolk. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal
Slovensko sadjarstvo zaostaja tako pri tehnološkem preboju kot tudi pri gradnji namakalnih in oroševalnih sistemov.
Letošnja letina hrušk bo izjemno slaba. Je lahko sploh še slabša?
Oste Bakal
 5. 11. 2025 | 09:43
5:55
Na 15. sadjarskem posvetu, ki ga je v Gornji Radgoni organiziralo Združenje za sadjarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), je bila predstavljena tudi ocena napovedi pridelka jabolk in hrušk v letu 2025 tako v Sloveniji, Evropi kot po v svetu.

To je bila tudi pravšnja priložnost za razmislek o stanju v sadjarstvu, ki se je tudi letos soočalo s številnimi izzivi. Letošnja letina jabolk v Sloveniji je namreč tretja najslabša v zadnjem desetletju. Tudi zato so vsi prisotni opozorili, da je v Sloveniji stopnja samopreskrbe s sadjem prenizka. Ta je bila lani komaj 27-odstotna, pa tudi letos ne bo kaj boljša.

Polovica iz Kitajske

V Svetovnem združenju pridelovalcev jabolk in hrušk (WAPA) predvidevajo, da bo svetovna pridelava jabolk letos znašala 65,44 milijona ton, od tega jih bodo največ pridelali na Kitajskem, in sicer 38,1 milijona ton. Evropska pridelava jabolk bo po prvih ocenah znašala 10,5 milijona ton, kar je manj kot lani.

Bistveno nižji pridelek zaradi hude pozebe predvidevajo v Srbiji, Ukrajini, Moldaviji, še posebno pa v Turčiji, kjer bo letos pridelava znašala komaj 2,71 milijona ton jabolk, kar je 39 odstotkov manj kot lani. Pridelava ekoloških jabolk ostaja na približno enaki ravni kot v lanskem letu.

Letos bo pridelanih 605.000 ton ekoloških jabolk, od tega največ v Nemčiji (170.000 ton), Italiji (164.000 ton) in Franciji (104.000 ton). V Sloveniji bomo letos po prvih ocenah pridelali 35.000 ton jabolk, kar je, denimo, skoraj 40 odstotkov manj kot lani.

Po podatkih statističnega urada je lani pri nas raslo več kot šest milijonov jablan, večinoma v intenzivnih sadovnjakih. Tako smo pridelali skoraj 51.000 ton jabolk, medtem ko se je stopnja samopreskrbe s sadjem ustavila pri že omenjenih 27 odstotkih. Slovenci smo v povprečju zaužili 143 kilogramov sadja na prebivalca, za kilogram jabolk pa je bilo treba v trgovini odšteti v povprečju po 1,49 evra. Najbolj priljubljene sorte še naprej ostajajo idared, gala in zlati delišes, ki predstavljajo tudi največji delež prodaje v Sloveniji.

Letošnji pridelek pa bo bistveno manjši. Zaradi spomladanske pozebe in suše so slovenski sadjarji namreč pridelali le 35.000 ton jabolk, kar je 40 odstotkov manj kot lani. Podobno manjši pridelek je bil tudi v več evropskih državah, medtem ko globalno še naprej premočno vodi Kitajska, in sicer z 58 odstotki svetovnega deleža pridelanih jabolk.

Letošnja letina hrušk bo izjemno slaba. Je lahko sploh še slabša?
Letošnja letina hrušk bo izjemno slaba. Je lahko sploh še slabša?

Panoga se sooča z izjemnimi podnebnimi in tržnimi izzivi.

V Združenju za sadjarstvo pri GZS zato opozarjajo, da se panoga sooča z izjemnimi podnebnimi in tržnimi izzivi. Predsednik združenja Mohor Holešek poudarja, da slovenski sadjarji potrebujejo finančno pomoč države za izpad prihodkov ter stabilno kmetijsko politiko, ki bo omogočila prilagajanje podnebnim spremembam. Med ključnimi ukrepi navajajo gradnjo namakalnih sistemov, posodobitev tehnologije in vzpostavitev učinkovitega sistema zavarovanj.

Slovenci v povprečju zaužijemo 281 gramov sadja in zelenjave na dan, kar je 70 gramov manj od povprečja EU.

Slovensko sadjarstvo zaostaja tako pri tehnološkem preboju kot tudi pri gradnji namakalnih in oroševalnih sistemov.
Slovensko sadjarstvo zaostaja tako pri tehnološkem preboju kot tudi pri gradnji namakalnih in oroševalnih sistemov.

»Slovensko sadjarstvo se sooča z zahtevnimi izzivi, ki bodo terjali okrepljeno sodelovanje vseh deležnikov, interdisciplinarni pristop ter implementacijo celovite strategije z jasno opredeljenimi cilji. Poleg nujne nacionalne promocije sadja in ustrezne finančne podpore države je za pospešitev rasti in konkurenčnost sektorja ključnega pomena aktivna vloga raziskovalnih, izobraževalnih in svetovalnih institucij. Za zmanjšanje razvojnega zaostanka za primerljivimi sadjarskimi sektorji v sosednjih državah bodo namreč nujni usmerjene in povečane investicije ter sinergijsko delovanje vseh relevantnih institucij v smeri enotnega cilja. Le s skupnimi prizadevanji bomo lahko zagotovili dolgoročno ohranitev sektorja, vanj pa pritegnili tudi mlade generacije. Zato so resnično nujne sveže ideje, novo znanje in boljše povezovanje stroke s prakso!«

Zaužijemo ga manj

V združenju pozivajo potrošnike, naj vendarle posežejo po slovenskih jabolkih, s čimer bodo podprli domače pridelovalce in trajnostno pridelavo hrane. Z nakupom kilograma slovenskih jabolk bomo podprli domače pridelovalce, s tem pa prispevali k ohranjanju delovnih mest na podeželju ter dostopnosti svežih, kakovostnih jabolk v slovenskih domovih.

Slovenci v povprečju zaužijemo 281 gramov sadja in zelenjave na dan, kar je 70 gramov manj od povprečja EU. Združenje je zato še enkrat opozorilo, da slovensko sadjarstvo brez podpore države – tako pri tehnološkem preboju kot pri gradnji namakalnih in oroševalnih sistemov – ne bo zmoglo spremeniti tega podpovprečnega stanja.

Slaba pridelava hrušk

Prva ocena pridelka hrušk znaša 1,79 milijona ton, kar je 1,4 odstotka več kot lani, pa vendar je to še vedno 2,5 odstotka manj kot v zadnjih treh letih. Največ hrušk bodo letos pridelali v Belgiji, 355.000 ton, na Nizozemskem, 348.000 ton, in v Italiji, 302.000 ton. V Sloveniji bo letošnji pridelek hrušk znašal približno 1000 ton, kar pa je celo 80 odstotkov manj kot lani.

Le na tak način bodo sadjarji lahko zagotavljali kakovostno pridelavo tudi v spremenjenih podnebnih razmerah. Trenutno je v Sloveniji proti toči zaščitenih le 33 odstotkov intenzivnih sadovnjakov, namakanih pa jih je samo 21 odstotkov.

35.000 ton bo letošnja letina jabolk.

15. sadjarski posvetsadjesadjarstvoSlovenijapodnebne spremembesamooskrba s hranosušasadje in zelenjavaGornja Radgona
