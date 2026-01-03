Leto 2026 bo vse prej kot dolgočasno, preverite, kaj vse nas čaka

Leto, v katerega smo pravkar vstopili, s seboj prinaša nemalo pomembnih dogodkov, tako pri nas kot v svetu. Slovenci najbolj nestrpno pričakujemo marec, ko se bomo ponovno odpravili na volišča, tokrat bomo izbirali novega predsednika vlade. Kot zanimivost – letošnje državnozborske volitve bodo šele tretje redne v samostojni Sloveniji, vse druge so bile predčasne. Po trenutnih javnomnenjskih anketah sicer najbolje kaže stranki SDS, sledi pa ji Gibanje Svoboda. A predvolilna kampanja se še ni začela, vsaj ne zares, tako da je v naslednjih slabih treh mesecih, volitve bodo potekale 22. marca, možno še čisto vse. Po državnozborskih volitvah nas nato jeseni čakajo še lokalne, ko bomo prebivalci posameznih občin med drugim odločali, kdo bo to občino vodil. Na lokalne volitve se bomo odpravili tretjo nedeljo v novembru.

Pestro športno dogajanje

Pred volitvami pa bodo na svoj račun prišli še ljubitelji športa. Letos nas namreč čakajo zimske olimpijske igre, ki bodo potekale le streljaj od nas v Cortini d’Ampezzo, ki je igre gostila že pred natanko 70 leti, tekmovanja pa bodo potekala tudi v Milanu. Slovesna otvoritev, na kateri bo nastopila ena največjih svetovnih glasbenih div Mariah Carey, bo 6. februarja, igre se bodo zaključile 22. februarja, v vmesnem času pa bodo močno stiskali pesti za naše športnice in športnike. En mesec pozneje se bo športno dogajanje preselilo v Planico, uradni začetek skakalnega praznika bo 25. marca s preizkusom letalnice, že naslednji dan pa bodo na vrsti kvalifikacije za moške. Junija, od 12. do 14., bodo na svoj račun prišli kolesarji, potekal bo namreč maraton Franja, štiri mesece pozneje, 17. in 18. oktobra pa bodo ljubljanske ulice ponovno zavzeli tekači, ki se bodo udeležili ljubljanskega maratona.

ZDA zapuščajo WHO

Letošnje leto pa bo polno odmevnih dogodkov tudi izven meja naše domovine. Za Bolgarijo in Ciper je bil prelomen že prvi dan v 2026, prva je namreč prevzela evro in postala 21. članica evroobmočja, drugi pa je začel s predsedovanjem Svetu Evropske unije. Čez tri tedne se bodo v zgodovino zapisale Združene države Amerike, 22. januarja bodo namreč izstopile iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), izvršni ukaz za to je januarja lani podpisal ameriški predsednik Donald Trump. Postopek izstopa je Trump sicer začel že med svojim prvim mandatom leta 2020, saj ni bil zadovoljen z ravnanjem organizacije v pandemiji covida-19. Ko je leto pozneje ameriški predsednik postal Joe Biden, je postopek ustavil, Trump pa ga je nato ob začetku novega mandata ponovno sprožil in odločitev tudi pripeljal do uradnega konca.

Spektakli na nebu

Dogajanje bo letos pestro tudi nad našimi glavami. Med drugim se začenja ponovni naskok človeka na Luno. Na našem edinem naravnem satelitu naj bi sicer pristali šele prihodnje leto, bo pa v prvi polovici letošnjega leta, predvidoma že februarja, Luno v okviru misije Artemis 2 obkrožila prva posadka ameriške vesoljske agencije Nasa. Ljubitelji astronomije bodo na svoj račun prišli avgusta, ko se bo na nebu odvil pravi spektakel. Tudi z višje ležečih predelov Slovenije bo 12. avgusta videl delni sončev mrk, ob natanko 18.24 bo Luna zakrila 82 odstotkov Sonca, nekaj ur pozneje, ko se bo Sonce skrilo za obzorje, pa nas čaka še meteorski roj Perzeidov, ki ga lahko sicer občudujemo vsako leto ob istem času. Konec avgusta, natančneje 28., sledi še delni Lunin mrk, ki pa se bo zgodil v času, ki najbolj primeren za opazovanje. Kar 93 odstotkov Lune bo namreč Zemlja zakrila nekaj minut po 6. jutranji uri, ko bo zunaj že precej svetlo.