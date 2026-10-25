V Novem mestu bodo spet prižigali sveče: leto dni po Acovi smrti stanje slabše, kot je bilo prej

Mineva eno leto od tragedije pred klubom Lokalpatriot na novomeškem Novem trgu, ko je zaradi udarca s pestjo v glavo umrl priljubljeni Novomeščan 49-letni Aleš Šutar - Aco. Bil je gostinec in oče, ki se je tiste noči odzval sinovemu klicu in ga je prišel iskat, ko je končal delo v bližnjem lokalu. To povsem logično starševsko potezo je plačal z življenjem.

Tragedija je sprožila pravi cunami odmevov v domovini in tujini. Zlasti odločen je bil odziv občanov, ki so leta opozarjali na varnostno problematiko sobivanja z romsko skupnostjo, pa so bili še tik pred Aleševo smrtjo celo od izvoljenih predstavnikov ljudstva v parlamentu deležni posmeha in očitkov o nestrpnosti. Nastal je slogan #vsismolahkoaco.

Sabrijan Jurkovič bo zaradi nezakonitega pripora tožil državo.

Zaradi tragedije sta odstopila ministrica za pravosodje Andreja Katič in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Takratna Golobova vlada, ki se je udeležila izredne seje občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, kjer so spregovorili tudi župani občin jugovzhodne Slovenije, je bila deležna žvižgov večtisočglave množice ljudi, ki se je zbrala na novomeškem Glavnem trgu. Takratni premier Robert Golob je presenetil z napovedjo korenitih ukrepov na področju socialne politike, kazenskega prava in varnosti, združenih pod en zakon, ki ga je v soglasju s soprogo pokojnega poimenoval Šutarjev zakon. Zanimivo, da je bilo proti koncu protesta iz največjega romskega naselja Žabjak slišati strele, tudi rafalne. Rafalno streljanje je bilo tisti večer slišati tudi iz romskega naselja Šmihel.

Na protestnem shodu se je zbralo 10.000 ljudi. FOTO: Črt Piksi

Izrek sodbe so spremljale številne medijske hiše. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Šutarjev zakon je sprva pokazal zobe, stanje se je v pričakovanju odločnih ukrepov umirilo, ljudje so z odločnim izterjevanjem kazni končno dobili občutek, da smo pred zakonom vsi enaki. Prej je namreč veljalo, da so socialni transferji nedotakljivi in nekateri so pridno kopičili kazni, ki so dosegle vrtoglave zneske, tudi po več deset tisoč evrov. A vmes je poseglo Ustavno sodišče in zadržalo izvajanje 8. člena zakona, ki govori, da lahko kazni davčni organ rubi tudi iz naslova denarnih socialnih pomoči. Zdaj se zdi, da se mnogi še vedno požvižgajo na zakonske določbe in v slogu kaj nam pa morejo znova kršijo zakonodajo.

Majhne tatvine zdaj prekrški

Šutarjev zakon je prinesel tudi pomembno novost: tatvine do vrednosti 500 evrov niso več kazniva dejanja, pač pa le prekrški. Število tatvin se je zatem močno povečalo, tudi v trgovinah, kjer varnostnik tatiča sploh ne sme pridržati do prihoda policije. Skrb zbujajoča je tudi predrznost nekaterih romskih mladoletnikov; v zadnjih mesecih smo poročali o več fizičnih napadih, v katerih so imeli glavno besedo prav podivjani najstniki. Najhujši kršitelji končajo v prevzgojnem domu v Radečah, a ko se vrnejo v domače okolje, gredo kaj hitro nazaj na stara pota.

V Radečah je bil pred usodnim udarcem tudi krvnik Aleša Šutarja Samire Šiljić iz romskega naselja Mihovica pri Šentjerneju. Ker je že imel proste izhode, je bil doma prav za vikend pred dnevom mrtvih in se z bratrancem udeležil zabave za noč čarovnic. Takrat se je zgodil za Aca usoden udarec.

6 LET IN 3 MESECE zapora je kazen za smrtni udarec.

Šiljić zdaj prestaja zaporno kazen, saj je dejanje priznal in ga obžaloval, prav zaradi priznanja in maja podpisanega sporazuma o priznanju krivde pa je bila kazen nižja. Za povzročitev hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, je bil obsojen na šest let in tri mesece zapora, sodišče pa je dosojeni kazni prištelo še dve prejšnji pogojni obsodbi, saj je usodni udarec zadal med preizkusno dobo pogojnih kazni in med prostim izhodom iz prevzgojnega doma. Pravnomočna enotna kazen se tako glasi šest let in devet mesecev zapora.

Preiskava dogodka je bila polna potez, ki so metale slabo luč na organe pregona. Sprva je bil namreč dejanja osumljen Sabrijan Jurkovič, Šiljićev bratranec in takrat sosed, ki je bil v priporu mesec in pol vse do preobrata v preiskavi. Jurkovič je imel status osumljenega še v času izreka sodbe Šiljiću, zdaj pa je Jurkovič le prejel sklep o ustavitvi pregona zoper njega. Zaradi nezakonitega pripora bo tožil državo.

Samire Šiljić je krivdo priznal in s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Aco je umrl zaradi močnega udarca v glavo in posledično padca ob robnik. FOTO: Osebni Arhiv

Na obletnico tragedije bodo ljudje na Novem trgu spet prižigali sveče. V spomin na Aca in opomin politiki, da stanje ni nič boljše ter da so potrebni koreniti premiki.