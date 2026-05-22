Leto dni po napadu spet srečala medveda, šestdesetletnica iz Gradišča je bila hudo ranjena

SREČANJE Z MEDVEDOM

Jezi jo, da so vsa pravila za ravnanje odpovedala.

Šestdesetletna prebivalka Gradišča, naselja v občini Škofljica, ki jo je 27. maja lani le 250 metrov od doma napadel medved, je imela včeraj zjutraj vnovično bližnje srečanje z zverjo. »Danes zjutraj, ko sem šla s kužkom na ograjen vrt, sem za ograjo videla medveda. Dobesedno me je odneslo nazaj v hišo,« pravi sogovornica, ki se ne želi medijsko izpostavljati. Dan prej ji je znanka sporočila, da so na hribu, kjer je 27. maja lani s povodcem sprehajala psička Lahija, opazili medvedjega mladička. Po spletu so se medtem razširile še zgodbe o tem, kako so medvedko z mladiči zdaj v kraju opazili ...