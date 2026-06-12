Leto in pol star deček je pojedel ploščato baterijo in tri mesece preživel v ljubljanski bolnišnici: »Komaj smo mu rešili življenje« (VIDEO)

Večina staršev se zaveda nevarnosti ostrih predmetov, zdravil ali čistil, precej manj pa jih pomisli na ploščate baterije. Majhne srebrne baterije, ki jih najdemo v tehtnicah, daljincih, urah, igračah in številnih drugih elektronskih napravah, lahko ob zaužitju povzročijo izjemno hude poškodbe prebavil.

Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o nevarnosti ploščatih baterij je na to opozorila tudi Zdravniška zbornica Slovenije. Prof. dr. Matjaž Homan, pediater gastroenterolog s Pediatrične klinike UKC Ljubljana, poudarja, da gre za enega najnevarnejših tujkov, ki jih lahko zaužije otrok. »Če otrok zaužije ploščato baterijo, je treba najprej takoj poklicati 112. Če je otrok starejši od enega leta, mu je treba nato dati 10 mililitrov medu in to ponavljati vsakih deset minut, pet do šestkrat zapored,« svetuje zdravnik.

Mnogi menijo, da težave povzroči predvsem vsebina baterije, vendar je po besedah Homana najnevarnejši mehanizem delovanja prav električni tok. Ko se baterija zagozdi v požiralniku, med njenim pozitivnim in negativnim polom steče električni tok, ki lahko poškoduje okoliško tkivo. Poleg tega lahko pride tudi do iztekanja jedkih alkalnih snovi in mehanskega pritiska na steno požiralnika. Posledice so lahko katastrofalne. V najhujših primerih pride do predrtja tkiva, poškodb velikih žil, hudih krvavitev ali nastanka nenormalnih povezav med posameznimi organi. Po podatkih iz ZDA, kjer takšne primere sistematično spremljajo, so zaradi zaužitja ploščatih baterij umrli tudi sicer popolnoma zdravi otroci.

Tri mesece boja za življenje

Kako nevarno je lahko zaužitje baterije, kaže tudi primer, ki so ga zdravili na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Konec lanskega leta so sprejeli leto in pol starega dečka, pri katerem je bila ploščata baterija več dni zagozdena v požiralniku. Ko so jo zdravniki odstranili z endoskopskim posegom, so ugotovili, da je že povzročila resen zaplet. »Na žalost je prišlo do patološke komunikacije med požiralnikom in sapnikom,« je pojasnil Homan. To pomeni, da je nastala odprtina med obema organoma, kar lahko povzroči hude težave pri dihanju in hranjenju ter zahteva zahtevno zdravljenje.

Malček je nato kar tri mesece preživel v bolnišnici, kjer je bil deležen intenzivne oskrbe in operativnega zdravljenja. Na srečo se je zgodba končala uspešno. »Fantek danes veselo uživa vso hrano in živi kot vsi drugi zdravi otroci njegove starosti,« je povedal zdravnik.

Med lahko pomaga, a ne nadomesti zdravnika

Homan opozarja, da med ni zdravilo, ki bi odpravilo posledice zaužitja baterije, lahko pa do prihoda v bolnišnico pomembno zmanjša poškodbe. Ker je gost in lepljiv, prekrije baterijo ter omeji škodljivo delovanje električnega toka na sluznico požiralnika. Prav zato ga priporočajo otrokom, starejšim od enega leta, pri katerih obstaja sum, da so zaužili ploščato baterijo. Kljub temu ostaja najpomembnejši ukrep takojšen klic na pomoč in čim hitrejši prevoz otroka v bolnišnico.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana pa se ne ukvarjajo le z zdravljenjem posledic, temveč tudi s preprečevanjem takšnih nesreč. Prof. dr. Homan je skupaj s sodelavci začel pripravo evropskega registra zaužitja nevarnih tujkov. V njem bodo zbirali podatke o primerih zaužitja ploščatih baterij, močnih magnetov in drugih nevarnih predmetov pri otrocih. Gre za mednarodni projekt, v katerega bodo vključeni zdravniki iz številnih evropskih držav. Cilj je pridobiti boljši vpogled v zaplete, načine zdravljenja in dolgoročne posledice takšnih dogodkov.

Zbrani podatki naj bi pomagali tudi pri ozaveščanju javnosti ter spodbudili proizvajalce k razvoju varnejših izdelkov in embalaže. Nekateri proizvajalci so že uvedli dodatne zaščitne ukrepe, kot so posebej zaščitene baterije in embalaža, ki jo je mogoče odpreti le s škarjami. »Poskušali bomo vplivati na proizvajalce in odločevalce, da bi se vsi skupaj bolj zavedali tega velikega problema,« poudarja Homan. Strokovnjaki staršem svetujejo, naj ploščate baterije vedno hranijo izven dosega otrok, redno preverjajo, ali so pokrovi baterijskih predalov na napravah dobro zaprti, ter ob vsakem sumu zaužitja takoj ukrepajo. Pri takšnih primerih namreč lahko o izidu odločajo minute.