Leto lovskih praznovanj in visokih jubilejev

Kot večina lovskih družin po Sloveniji tudi Lovski družini Velika Polana in Juršinci letos praznujeta 80 let delovanja. V Veliki Polani je proslava potekala v tamkajšnjem Domu krajanov, slovesnost pa so zaznamovali tudi nastopi rogistov Kulturno umetniškega društva Prekmurski rogisti, pevcev Pevskega društva prekmurskih lovcev ter kulturno umetniški program učenk tretjega razreda osnovne šole Miška Kranjca Velika Polana.

Po proslavi je sledilo družabno srečanje s tradicionalnim lovskim bogračem.

Uvodni in pozdravni nagovor je imel starešina Lovske družine Velika Polana dr. Arpad Köveš, slavnostna nagovora pa sta imela predsednik Lovske zveze Slovenije Alojz Kovšca ter župan občine Velika Polana Damijan Jaklin, prav tako član LD Velika Polana. Po proslavi in podelitvi odlikovanj ter priznanj je sledilo družabno srečanje pri lovski koči s tradicionalnim lovskim bogračem.

Del dediščine

LD Juršinci pa je pripravila slavnostno akademijo v domači dvorani akademika Antona Slodnjaka. Poleg domačih lovcev so se je udeležile tudi sosednje družine in družine območne Zveze lovskih družin (ZLD) Ptuj - Ormož. V njenem imenu je juršinske jubilante nagovoril in pozdravil podpredsednik ZLD Boštjan Prosenjak, govor pa je imel tudi član Upravnega odbora Lovske zveze Slovenije (LZS) Franc Krivec.

O bogati zgodovini lovstva v tem delu Slovenskih goric je spregovoril Robert Horvat, starešina LD Juršinci; Horvat je tudi župan Občine Juršinci. Še posebno je izpostavil vključevanje lovcev v naravovarstvene in okoljske projekte lokalne skupnosti in njihovo prostovoljno delo, ki je posebna vrednota slovenskih lovcev. Izpostavil je negovanje lovske tradicije, šeg in običajev, kar je na podeželju tudi pomemben del slovenske kulturne dediščine. V kulturnem programu pa so nastopili ptujski rogisti, vsem zaslužnim članom in sodelavcem pa so podelili še zahvalne listine in priznanja.

FOTO: Arhiv LD Velika Polana

V Veliko Polano je prišel predsednik LZS Alojz Kovšca. FOTO: Arhiv LD Velika Polana