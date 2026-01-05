  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRAŽITVE

Leto začeli s podražitvami, več novosti bodo deležni tudi upokojenci

S prvim januarjem so se podražile bančne storitve in storitve telefonije. Spremembe tudi pri normirancih in upokojencih.
Več bo treba dati za uporabo telefona. FOTO: Yacobchuk/Getty images
Več bo treba dati za uporabo telefona. FOTO: Yacobchuk/Getty images
Aleksander Brudar
 5. 1. 2026 | 08:45
4:16
A+A-
Po novoletnih počitnicah je čas, da se večina zaposlenih danes spet vrne na svoja delovna mesta. Za tiste podjetnike, ki so vključeni v sistem normiranih odhodkov, bo zdaj čas, da dobro premislijo, kako naprej. Odslej bodo namreč lahko polni normiranci – ki so samozaposleni za polni delovni čas neprekinjeno vsaj devet mesecev – v sistem normiranih odhodkov vstopili oziroma v njem ostali, če so njihovi prihodki v letu 2025 znašali do 120.000 evrov (doslej 60.000 evrov). Za popoldanske normirance se ta meja zvišuje s 30.000 na 50.000 evrov. Ob tem se zaostrujejo pogoji za ponoven vstop v sistem ...

Več iz teme

podražitveosebne financepokojninedenarspremembedavkiupokojenciceneBanke
ZADNJE NOVICE
10:25
Bulvar  |  Suzy
HOLLYWOOD

Odmevni škandali: ločitev »popolnega« para, Coldplayjev trenutek, ki je uničil življenja ... (Suzy)

Leto, od katerega smo se poslovili, je bilo v svetu zabave burno, a ne šokantno.
5. 1. 2026 | 10:25
10:15
Novice  |  Svet
SPLETNI LINČ PRVE DAME

Prihaja sodba obtoženim zaradi širjenja govoric, da se je Brigitte Macron rodila kot moški

Francosko pravosodje udarja nazaj. Konec je teorij zarote o prvi dami Francije.
5. 1. 2026 | 10:15
09:36
Šport  |  Tekme
PREMIER LEAGUE

V najbogatejši nogometni ligi na svetu Bijol in Šeško razdelila plen

V Angliji sta Leeds in Manchester United igrala 1:1. Barcelona preživela mestni derbi proti Espanyolu.
Peter Zalokar5. 1. 2026 | 09:36
09:25
Bulvar  |  Domači trači
V NOVEM LETU

Alenka Bratušek objavila fotografijo z vrha ob koči, usuli so se komentarji (FOTO)

Ministrica je objavila, kaj je počela na zadnji dan novoletnih počitnic pred prvim delovnim ponedeljkom v novem letu.
5. 1. 2026 | 09:25
09:18
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Prenavljate stanovanje? Ta nasvet arhitektov vas ne bo stal niti evra

Brezplačno arhitekturno svetovanje na deloindom.si: strokovni nasveti za opremo in prenovo doma, tlorisne rešitve ter ideje za funkcionalen in lepši prostor.
5. 1. 2026 | 09:18
09:09
Lifestyle  |  Polet
DOBRO JE VEDETI

Kako ostati buden brez kofeina

To so naravni načini za več energije čez dan.
5. 1. 2026 | 09:09

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki