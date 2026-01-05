Leto začeli s podražitvami, več novosti bodo deležni tudi upokojenci

S prvim januarjem so se podražile bančne storitve in storitve telefonije. Spremembe tudi pri normirancih in upokojencih.
Več bo treba dati za uporabo telefona. FOTO: Yacobchuk/Getty images
Po novoletnih počitnicah je čas, da se večina zaposlenih danes spet vrne na svoja delovna mesta. Za tiste podjetnike, ki so vključeni v sistem normiranih odhodkov, bo zdaj čas, da dobro premislijo, kako naprej. Odslej bodo namreč lahko polni normiranci – ki so samozaposleni za polni delovni čas neprekinjeno vsaj devet mesecev – v sistem normiranih odhodkov vstopili oziroma v njem ostali, če so njihovi prihodki v letu 2025 znašali do 120.000 evrov (doslej 60.000 evrov). Za popoldanske normirance se ta meja zvišuje s 30.000 na 50.000 evrov. Ob tem se zaostrujejo pogoji za ponoven vstop v sistem ...