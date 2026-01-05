Leto začeli s podražitvami, več novosti bodo deležni tudi upokojenci

DRAŽITVE

S prvim januarjem so se podražile bančne storitve in storitve telefonije. Spremembe tudi pri normirancih in upokojencih.

Po novoletnih počitnicah je čas, da se večina zaposlenih danes spet vrne na svoja delovna mesta. Za tiste podjetnike, ki so vključeni v sistem normiranih odhodkov, bo zdaj čas, da dobro premislijo, kako naprej. Odslej bodo namreč lahko polni normiranci – ki so samozaposleni za polni delovni čas neprekinjeno vsaj devet mesecev – v sistem normiranih odhodkov vstopili oziroma v njem ostali, če so njihovi prihodki v letu 2025 znašali do 120.000 evrov (doslej 60.000 evrov). Za popoldanske normirance se ta meja zvišuje s 30.000 na 50.000 evrov. Ob tem se zaostrujejo pogoji za ponoven vstop v sistem ...