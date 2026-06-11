Letos krajše kolone na mejah! Vlada odpravlja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko

Vlada je danes na seji sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve in javno upravo. Za takšen način nadzora po navedbah vlade ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023, maja ga je podaljšala še za šest mesecev do 21. decembra letos. Uvedla ga je zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma, potem ko je iz istih razlogov nadzor na meji s Slovenijo uvedla Italija. Tudi ta se je nedavno odločila za ponovno podaljšanje.

Vlada je danes ugotovila, da se nadzor preneha izvajati in da se ne podaljša. Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve je naložila, da o tem obvesti članice EU, Evropski parlament, Svet in Evropsko komisijo. Vlada je tudi izdala odlok o prenehanju veljavnosti odloka o uvedbi začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko, ki bo začel veljati dan po objavi v Uradnem listu. Kot so sporočili po seji, za dosedanji način nadzora ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije.

Ta bo denimo na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko in v notranjosti svojega ozemlja okrepljeno izvajala izravnalne ukrepe, in sicer na lokacijah, ki na podlagi analiz tveganja predstavljajo povečano tveganje za sekundarne migracije in čezmejno kriminaliteto. Izpostavljajo tudi sodelovanje s policijami sosednjih držav - tako z izmenjavo operativnih podatkov kot v obliki mešanih patrulj -, ki ga namerava Slovenija še okrepiti.

K odpravi mejnega nadzora je Slovenijo minuli teden pozvala Evropska komisija. Poziv je naslovila na še osem drugih članic schengenskega območja, tudi Italijo in Avstrijo, ki izvajata nadzor na meji s Slovenijo. V petek se bo namreč v državah članicah začel v celoti izvajati pakt o migracijah in azilu, ki bo, kot poudarjajo v Bruslju, bistveno prispeval k izpolnitvi pogojev za postopno odpravo nadzora na notranjih mejah. Razloge za uvedbo novega načina nadzora meja po navedbah vlade dopolnjujejo tudi nedavni ukrepi EU za varnost zunanjih meja, kot je elektronski sistem nadzora vstopa in izstopa državljanov tretjih držav.

Čeprav varnostne razmere v svetu ostajajo razlog za zaskrbljenost, vlada ocenjuje, da bodo nova orodja, v kombinaciji z naključnimi policijskimi kontrolami in okrepljeno uporabo alternativnih ukrepov na celotnem ozemlju Slovenije, dosegla cilje nadzora na mejah in zagotovila ustrezne stopnje varnosti. Izpostavlja, da bo odprava kontrol razbremenila delovanje policijskih postaj in zagotovila večjo prisotnost patrulj na terenu, olajšal se bo tudi pretok potnikov in čezmejnega tovornega prometa. Obenem pa vlada napoveduje, da bodo pristojni organi še naprej spremljali morebitna tveganja in varnostne razmere ter učinke prenehanja izvajanja nadzora.