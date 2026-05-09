Letos ledeni možje ne bodo le zapis na koledarju, to nas čaka v naslednjih dneh

Po nekaj toplih in skoraj poletnih majskih dneh se vremenska slika nad Evropo v prihodnjem tednu precej spreminja. Ravno v času ledenih mož, ki po ljudskem izročilu godujejo med 12. in 14. majem, se bo nad srednjo Evropo in območje Alp spustila občutno hladnejša zračna masa s severa oziroma severovzhoda. Po poročanju Neurje.si meteorološki izračuni letos precej jasno nakazujejo, da se staro ljudsko opozorilo o ledenih možeh vsaj deloma ujema z dejanskim dogajanjem v ozračju.

Za vrtičkarje, sadjarje in kmete bo prihodnji teden zato predvsem v znamenju previdnosti. Prav ledeni možje namreč veljajo za obdobje, ko lahko hladne noči in jutra poškodujejo občutljive rastline, zato številni vrtičkarji že tradicionalno čakajo z zasaditvijo toploljubnih sadik na prosto vse do sredine maja. Paradižnik, paprika, kumare, bučke in druge občutljive rastline mnogi na vrt presajajo šele po 15. maju oziroma po tako imenovani mokri Zofki, saj nevarnost hladnih jutranjih temperatur do takrat še ni povsem mimo. Letos kaže, da previdnost ne bo odveč.

Ansambelski vremenski izračuni za Ljubljano, Mursko Soboto in Novo Gorico kažejo precej izrazit padec temperatur v višinah med 12. in 13. majem. Hladnejši zrak bo najbolj občuten v osrednji in severovzhodni Sloveniji, nekoliko manj izrazito pa tudi na zahodu države. Gre za klasičen scenarij majskega vdora hladnega zraka, ko se po nekaj toplih dneh temperature hitro spustijo, predvsem v nočnem in jutranjem času.

Po poročanju Arsa bo danes večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 °C. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 °C. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 °C. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale, začelo se bo jasniti. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja.

Tudi Zofka bi letos lahko upravičila svoj sloves

Čeprav trenutno ni govora o hujši pozebi, vremenoslovci opozarjajo, da bo treba pozorno spremljati predvsem jutranje temperature. V mraziščih, dolinah in zatišnih legah lahko namreč ob jasnih nočeh nastane slana, ki lahko poškoduje mlade rastline, sadno drevje ali občutljive vrtnine. Prav zato številni vrtičkarji v teh dneh še ne hitijo s presajanjem sadik na prosto ali pa jih ponoči dodatno zaščitijo s koprenami in drugimi pokrivali. Po trenutnih napovedih se po 14. maju sicer obeta postopno rahlo otoplitev, vendar hitrega prehoda v stabilno in izrazito toplo majsko vreme za zdaj ni videti. Nad srednjo Evropo bo še vztrajala nekoliko sveža zračna masa, zato bo vreme ostalo spremenljivo, z več oblačnosti, občasnimi plohami in krajevnimi padavinami. Tudi Zofka, ki jo ljudsko izročilo pogosto povezuje z mokrim vremenom, bi letos lahko upravičila svoj sloves.

Prihajajoče padavine bodo sicer zelo dobrodošle zaradi suše, ki po večjem delu Slovenije vztraja že od konca februarja. Kot opozarja ARSO, so bila tla v zadnjih mesecih ponekod premalo namočena, daljša sušna obdobja pa so že povzročila primanjkljaj vlage v površinskem sloju tal. Dež bo zato koristil vrtovom, travnikom, poljščinam in mladim rastlinam, predvsem tam, kjer bodo padavine bolj dolgotrajne in enakomerne.

Kljub temu ena sama vremenska motnja suše ne bo mogla odpraviti. Največ težav bi lahko še naprej ostalo v vzhodni in severovzhodni Sloveniji, kjer se tudi v prihodnjih dneh ne pričakuje veliko dežja. Kratkotrajne plohe lahko tla sicer hitro navlažijo, vendar se površina ob soncu in vetru prav tako hitro znova osuši. Za občutnejše izboljšanje vodne bilance bi bilo potrebnih več zaporednih dni z zmernim in enakomernim dežjem.

Prihodnji teden bo tako prinesel dve pomembni zgodbi: občutnejšo majsko ohladitev ravno v času ledenih mož ter padavine, ki bodo za naravo dobrodošle, a po vsej verjetnosti še ne bodo povsem odpravile sušnih razmer. Za vrtičkarje pa bo ključno predvsem vprašanje, kako hladne bodo noči po prehodu vremenske fronte in ali bo z občutljivejšimi sadikami še nekoliko bolje počakati.