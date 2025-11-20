  • Delo d.o.o.
GORNJA RADGONA

Letos na sejmu manj dežnikov, a veliko spodnjic

Leopoldov sejem prirejajo že več kot 300 let.
Oste Bakal
 20. 11. 2025 | 11:01
2:59
V Gornji Radgoni že več kot tri stoletja prirejajo znameniti Leopoldov sejem; letos je v lepem sončnem vremenu privabil številne obiskovalce, čeprav je podoben dogodek potekal tudi na drugem bregu reke Mure, v Bad Radkersburgu.

Kljub temu so na radgonsko tržnico prišli tudi sosedje iz Avstrije, nekaj je bilo celo Madžarov in Hrvatov, tako da je bila tradicionalna Leopoldova sejemska prireditev zares uspešna kakor že več kot 300-krat doslej, kot dokazujejo zapisi. Sejem namreč po pisanju kronistov skorajda nepretrgano (odpovedali so ga le zaradi kuge ali druge epidemije in vojne) poteka že od leta 1700, in to na območju celotne Radgone, ki je bila nekoč enotna.

Čeprav so na sejmu ponujali tako rekoč vse, so bili v ospredju navadne sirkove metle in sušeno sadje, dolge in kratke spodnjice. Metle so prodajalci ponujali še kar ugodno, za eno si odštel 10 evrov, za tri pa le 20, tako da so jih mnogi kupili na zalogo; in še ena ugodnost, namesto ene metle si lahko izbral lopato za kidanje snega.

Nekoč so na sejmu prodajali celo živino.

V promet je šel zelo dobro tudi napitek sv. Martina, pa seveda druga kulinarika, zlasti domače klobase. Ker ni bilo dežja, so ponudniki prodali bistveno manj dežnikov, po drugi strani pa veliko več kmečkega orodja, oblačil, obutve, hitro so pošle tudi vse domače dobrote, kot so gibanice, kvasenice, meso iz tünke, klobase. Turistična in druga društva so skrbela za zdravo tržnico, predstavili so se čebelarji in tisti, ki skrbijo za zaščito živali.

Tone v pozabo

Leopold je umrl 15. novembra 1136 v starosti 63 let. Kronisti pišejo, da je bil oče kar 18 otrok. Po zadnjih podatkih Sursa je v Sloveniji 1068 moških z imenom Leopold, od leta 1991 pa se je rodilo le 15 dečkov s tem imenom, torej ime Leopold tone v pozabo, še bolj pa ženska oblika, Leopolda oziroma Leopoldina; trenutno je v Sloveniji le 323 Leopoldin, od samostojnosti države pa se ni rodila nobena s tem imenom. V Sloveniji živi 64 ljudi s priimkom Leopold. Na območju Slovenije sta le dva cerkvena objekta posvečena svetemu Leopoldu, in sicer na Ptuju in v Loki pri Žusmu.

Velja omeniti, da je Leopoldov sejem v Gornji Radgoni najstarejši sejem na tem območju, priljubljen pa je predvsem med kmetovalci. Tudi letos je potekal na mestni tržnici ter okoliških parkiriščih in travnikih, obiskovalcem pa bo ostal v spominu predvsem po metlah in suhem sadju. Sejem vedno poteka na god sv. Leopold, nekoč pa je veljalo drugače: če je bil 15. november nedelja, je bil sejem v ponedeljek. Nekoč so na njem prodajali celo živino.

