LETNI REGRES.

Letos za 288 evrov višji regres! Izplačan je bil z aprilsko plačo v maju

Javnim uslužbencem je bil izplačan letošnji regres v višini 1630,07 evra.
FOTO: Leon Vidic/delo
STA; N. Č.
 16. 5. 2026 | 08:13
Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za deset odstotkov presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na ministrstvu za javno upravo.

Regres za letni dopust se izplača najpozneje ob izplačilu plače za april 2026, torej maja, kar je dober mesec prej, kot je zakonski rok za izplačila.

Funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, pripada regres za letni dopust v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence v državni upravi, so navedli na ministrstvu.

Višina regresa za zaposlene v javnem sektorju je bila med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja dogovorjena ob robu pogajanj o prenovi plačnega sistema. Aprilske plače javnih uslužbencev in funkcionarjev so sicer nekoliko višje kot marčne, saj so se zaradi inflacije uskladile za 0,9 odstotka.

Lani je bil regres izplačan v višini 1341,61 evra, kar je bilo pet odstotkov nad višino tedanje minimalne plače. Letos je tako za torej za nekoliko več kot 288 evrov višji.

Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Skriti adut Jadrana: tukaj lahko oddihujete ceneje in bolj sproščeno

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Skrivnost družine, ki plačuje 70 % manj

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
