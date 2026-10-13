Letošnja je najslajša: modro kavčino so v Šmartnem ob Paki zasadili kot darilo mesta Maribor (FOTO)

V že kar pravljičnem jesenskem vremenu se je na terasi knjižnice ob župnijski cerkvi sv. Martina ter občinski zgradbi v središču Šmartnega ob Paki pred dnevi zbralo veliko veselih ljudi. Na 10. trgatev potomke najstarejše, 450 let stare mariborske trte z Lenta, ki izjemno uspeva na posebnem rastišču, so se odzvali mnogi od 130 članov domačega društva vinogradnikov in še veliko krajanov.

Maj Kovačič je igral za vzdušje in praznik. FOTO: Jože Miklavc

Potomko so posadili kot darilo mesta Maribor pred 12 leti. Dogodku v čast so namenili nekaj več pozornosti domači župan in gospodar trte Janko Kopušar, ovtar Alojz Jenuš - Slavek iz Malečnika in domači župnik Ivan Napret. Dobrodošlico je izrekla tudi predsednica domačega društva Mojca Praprotnik z vinogradniškega posestva Vinotoč Primožič z Malega Vrha, ki je tudi kletarka šmarške kavčine, vina iz žlahtne trte modre kavčine.

Za protokolarno vino

Ob zvokih harmonike malega muzikanta Maja Kovačiča je prišel do besede tudi domači vinogradnik, lokalni ovtar Franc Fužir, ki preobložene brajdice z 51 zelo velikimi zrelimi grozdi kar ni mogel prehvaliti. Priznanja letini so izrekli tudi vsi drugi, tradicija, da prinesejo v skupni Florjanov čeber domala vse grozdje iz zasebnih trt potomk tako člani kot še drugi mali vinogradniki, pa se je prijela le v vinorodni deželi pod Goro Oljko. Znamenito vino skrbno hrani in okuša župan, ki ima roko tudi nad občinsko vinoteko ter ga pravično razdeli med zaslužne domačine in goste kot županovo vino. Kot je po trgatvi razglasil vrli tajnik društva in tudi sam mali vinogradnik Lojze Slemenšek, so z glavne trte pobrali 51 grozdov skupne teže 23 kilogramov, dodali so še pridelek potomk najstarejše trte drugih vinogradnikov in skupaj nabrali za 350 kilogramov.

Kletarka Mojca je izmerila visoko sladkorno stopnjo. FOTO: Jože Miklavc

Iz tega bodo pridelali približno 220 litrov vina za protokolarno šmarško kavčino, vsebnost sladkorja 89 Oechslov pa je bila največja do zdaj. Ob tem je župan Kopušar zatrdil, da so v teh krajih najboljši vinogradniki in prijatelji vinske kapljice, ki vedno dodajo svoje grozdje kavčine s svojih butičnih trsov potomk in ga podarijo v skupno dobro.