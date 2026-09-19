Letošnji MOS je znova prostor za številne poslovne priložnosti: osebni stik in informacije iz prve roke (FOTO)

Na 58. sejmu Mos, ta bo odprt še jutri, je zelo živahno. Številni mladi na njem iščejo informacije o izobraževanju, tisti, ki preurejajo ali obnavljajo domove, pametne rešitve, starejši ugodne nakupe, podjetniki in gospodarstveniki pa nove poslovne priložnosti.

»Mos je odraz aktualnega dogajanja v gospodarstvu in skupaj z njim se nenehno razvija. Njegova vrednost ni le v številu razstavljavcev, teh je letos kar 650, prihajajo pa iz 22 držav, temveč predvsem v stikih, ki se na sejmu vzpostavijo. Ljudje pridobijo informacije iz prve roke, kar jim pomaga tako pri poslovnih kot tudi osebnih odločitvah,« poudarja Renata Košenina, direktorica Poslovne enote Celjski sejem. Da to drži, pokaže že bežen sprehod po sejmu, saj ponuja številne novitete, zlasti tiste na področju gradnje, prenove in energetske učinkovitosti naših domov.

Podjetnik iz Šmarja Nejc Šuc in Guinnessov rekorder Robert Goter sta predstavljala sistem za spletno učenje harmonike. Foto: Mojca Marot

Kako se bomo greli

»Letos sem tu, ker doma ravno preurejamo starejšo hišo in me zanima, kakšno ogrevanje in prezračevanje bi bili najbolj priporočljivi. Upam, da bom dobil ustrezne informacije. Nekaj ponudb sem že zbral, zdaj se bo doma treba pogovoriti in odločiti, kaj bomo izbrali,« nam je povedal Vinko Sotošek, ki se je o tem posvetoval s številnimi ponudniki, pa tudi neodvisnimi strokovnjaki. Novost letošnjega Mosa so vodeni ogledi sejma za šole, s čimer so želeli učencem in dijakom ponuditi več kot le klasičen obisk sejma, programe pa so prilagodili njihovi starosti, usmeritvi šole in posameznim izobraževalnim programom. In mladih je letos res veliko. Ajda, Vida in Tjaša so na eni od stojnic preverjale, kakšne možnosti za zaposlitev jim omogoča srednja ekonomska šola.

Policija se predstavlja, tam je tudi Boštjan Žaberl, vodja OKC na PU Celje. Foto: Mojca Marot

»Nekoč se vidim v gospodarstvu, a si ne želim več ur sedeti v pisarni. Želela bi si kakšen bolj dinamičen poklic, zato preverjam različne možnosti,« nam je povedala ena od njih. Starejši par iz Kamnika si je ogledoval najnovejši robotski sesalnik, ki bi jima olajšal delo. »Hči nama je za obletnico poroke podarila denar, da si kupiva nekaj, kar nama bo olajšalo vsakodnevno čiščenje. Upam, da najdeva primeren model po ugodni ceni,« sta nam zaupala Kamničana. V eni od sejemskih hal so se zadrževali tisti, ki so jim blizu kulinarični užitki. »Poskusila sva bohinjski sir, okus je čudovit. Priporočava,« sta nam dejala Nik in Andraž iz Celja. Pri drugi stojnici je več obiskovalcev pokušalo čili omake. Na razstavnem prostoru Gradbenega inštituta ZRMK so obiskovalci iskali koristne nasvete glede gradnje in arhitekturne rešitve za objekte, marsikdo si je primere dobrih praks ogledal v kino kotičku. Veliko mladih se je zadrževalo tudi ob stojnici policije in Slovenske vojske, ki dijake vabita v svoje vrste s prikazom svojega dela.

Bohinjski sir Foto: MOS

Ginko se je vrnil

Na celjskem sejmu so letos pripravili tudi poseben dogodek, zasadili so ginko, ki so ga lani, ob 70. rojstnem dnevu, podarili Ivu Boscarolu na VIP-večeru razstavljavcev Mednarodnega industrijskega sejma; takrat je bil njihov častni gost. Ginko je simbol vzdržljivosti, dolgoživosti in močne prihodnosti – vrednot, ki jih na Celjskem sejmu povezujejo s poslovnimi zgodbami, partnerstvi in ljudmi. Dogodek je imel poseben simbolni pomen, ker je Boscarol svojo podjetniško pot, med drugim, gradil tudi skozi prve sejemske predstavitve prav na Celjskem sejmu in že pred desetletji predstavljal svoje začetne poslovne zgodbe. Da osebni stik in informacije iz prve roke ostajajo zelo pomembni tudi v dobi digitalnih prodajnih kanalov, je poudarila tudi Slavica Štrk, vodja prodaje Ograj Kočevar, kjer so se zadrževali vsi, ki želijo svoj dom primerno ograditi. Skratka, letošnji Mos je spet živ.