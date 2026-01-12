  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STRNILI BODO VRSTE

Leve na kosilu z Golobom čaka 3. hodni meni. Ste slišali, kaj vmes pripravljajo Janševi?

Vabijo na spominsko slovesnost ob 23. obletnici smrti očeta slovenske državnosti.
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui
M. U.
 12. 1. 2026 | 19:22
 12. 1. 2026 | 20:11
2:00
A+A-

Srečanja strank, ki ga bo v torek gostil premier Robert Golob, se bodo poleg koalicijskih strank udeležili še predstavniki štirih od petih drugih povabljenih strank. Pred srečanjem je slišati pozive h krepitvi leve sredine pred prihajajočimi volitvami v DZ, pa tudi poudarjanje pomena politične odgovornosti in pozive k povezovanju.

image_alt
Po revoltu so iz stranke NOT poslali Golobu uradno zahvalo, ker niso povabljeni na delovno kosilo

 Udeležbo na torkovem delovnem kosilu sta napovedala tudi predsednika Piratov in stranke Prerod, Jasmin Feratović in Vladimir Prebilič. Slednji je sicer že pred časom dal pobudo za srečanje levosredinskih strank, a do njega ni prišlo.

Predsednik vlade Robert Golob. FOTO: Matej Družnik
Predsednik vlade Robert Golob. FOTO: Matej Družnik

V stranki Resni.ca pa so že v soboto pojasnili, da ne vidijo nobenega vsebinskega razloga, da bi se tik pred iztekom mandata udeleževali simbolnih srečanj, namenjenih ustvarjanju vtisa dialoga in ponavljanju praznih obljub.

Kosilo bo plačalo Gibanje Svoboda, le Prebilič bo stroške svojega obrka kril sam

Kot so poročali v oddaji 24 ur, udeležence kosila v znani ljubljanski restavraciji Pen pričakuje 3. hodni meni. Stroške kosila bodo pokrili v Gibanju Svoboda, le Vladimir Prebilič, bo stroške svojega obrka kril sam. 

Odgovor desnice ob isti uri kot kosilo 

Ravno v času, ko bodo politiiki leve sredine, ob hrani in pijači skušali strniti vrste, pa prav poseben dogodek pripravljajo njihovi politični konkurenti na desnici. Tako v SDS vabijo na spominsko slovesnost ob 23. obletnici smrti dr. Jožeta Pučnika. Ta bo potekala pred Državnim zborom v Ljubljani na Trgu rebublike ob 13. uri.

Osrednja govorca na spominski slovesnosti bosta bivši notranji minister Aleš Hojs in prvi predsednik vlade v samostojni Sloveniji Lojze Peterle.

 

Več iz teme

Robert GolobGibanje SvobodaSDSvolitvekosilo
ZADNJE NOVICE
20:14
Bulvar  |  Glasba in film
HOLLYWOOD

To sta filma, ki sta slavila na podelitvi zlatih globusov

Film o Shakespearovi družini je postal najboljša drama.
12. 1. 2026 | 20:14
19:57
Bulvar  |  Tuji trači
RAZKRITJE

Ne boste verjeli, kaj je Leonardo DiCaprio razkril v najbolj poglobljenem intervjuju

Po šaljivi pripombi na podelitvi filmskih nagrad se je na spletu znova pojavil arhivski zapis iz začetkov kariere slavnega igralca.
Kaja Grozina12. 1. 2026 | 19:57
19:48
Novice  |  Kronika  |  Doma
S POMOČJO APLIKACIJE

Klic neznanca jo je stal 47.000 evrov: Mariborčanka nasedla kripto prevari

Ob sumu na prevaro takoj prekinite stik, blokirajte številko in dogodek prijavite policiji ter svoji banki.
12. 1. 2026 | 19:48
19:25
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Devet neprijetnih stvari, ki jih morate sprejeti, da bi oblikovali (in ohranili) uspešno razmerje

V še tako skladnih zvezah ne cvetijo samo rožice.
12. 1. 2026 | 19:25
19:22
Novice  |  Kronika  |  Doma
GORSKA REŠEVANJA

Huda nesreča pri plezanju na slapu Sušica, v minulih dneh GRZS izvedla več zahtevnih intervencij

Na kraju so mu pomagali predstavniki gorske reševalne službe in gorske policijske enote, nato so ga odpeljali v celjsko bolnišnico.
12. 1. 2026 | 19:22
19:22
Novice  |  Slovenija
STRNILI BODO VRSTE

Leve na kosilu z Golobom čaka 3. hodni meni. Ste slišali, kaj vmes pripravljajo Janševi?

Vabijo na spominsko slovesnost ob 23. obletnici smrti očeta slovenske državnosti.
12. 1. 2026 | 19:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 13:26
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki