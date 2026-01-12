Srečanja strank, ki ga bo v torek gostil premier Robert Golob, se bodo poleg koalicijskih strank udeležili še predstavniki štirih od petih drugih povabljenih strank. Pred srečanjem je slišati pozive h krepitvi leve sredine pred prihajajočimi volitvami v DZ, pa tudi poudarjanje pomena politične odgovornosti in pozive k povezovanju.

Udeležbo na torkovem delovnem kosilu sta napovedala tudi predsednika Piratov in stranke Prerod, Jasmin Feratović in Vladimir Prebilič. Slednji je sicer že pred časom dal pobudo za srečanje levosredinskih strank, a do njega ni prišlo.

Predsednik vlade Robert Golob. FOTO: Matej Družnik

V stranki Resni.ca pa so že v soboto pojasnili, da ne vidijo nobenega vsebinskega razloga, da bi se tik pred iztekom mandata udeleževali simbolnih srečanj, namenjenih ustvarjanju vtisa dialoga in ponavljanju praznih obljub.

Kosilo bo plačalo Gibanje Svoboda, le Prebilič bo stroške svojega obrka kril sam

Kot so poročali v oddaji 24 ur, udeležence kosila v znani ljubljanski restavraciji Pen pričakuje 3. hodni meni. Stroške kosila bodo pokrili v Gibanju Svoboda, le Vladimir Prebilič, bo stroške svojega obrka kril sam.

Odgovor desnice ob isti uri kot kosilo

Ravno v času, ko bodo politiiki leve sredine, ob hrani in pijači skušali strniti vrste, pa prav poseben dogodek pripravljajo njihovi politični konkurenti na desnici. Tako v SDS vabijo na spominsko slovesnost ob 23. obletnici smrti dr. Jožeta Pučnika. Ta bo potekala pred Državnim zborom v Ljubljani na Trgu rebublike ob 13. uri.

Osrednja govorca na spominski slovesnosti bosta bivši notranji minister Aleš Hojs in prvi predsednik vlade v samostojni Sloveniji Lojze Peterle.