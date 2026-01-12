Galerija
Srečanja strank, ki ga bo v torek gostil premier Robert Golob, se bodo poleg koalicijskih strank udeležili še predstavniki štirih od petih drugih povabljenih strank. Pred srečanjem je slišati pozive h krepitvi leve sredine pred prihajajočimi volitvami v DZ, pa tudi poudarjanje pomena politične odgovornosti in pozive k povezovanju.
Udeležbo na torkovem delovnem kosilu sta napovedala tudi predsednika Piratov in stranke Prerod, Jasmin Feratović in Vladimir Prebilič. Slednji je sicer že pred časom dal pobudo za srečanje levosredinskih strank, a do njega ni prišlo.
V stranki Resni.ca pa so že v soboto pojasnili, da ne vidijo nobenega vsebinskega razloga, da bi se tik pred iztekom mandata udeleževali simbolnih srečanj, namenjenih ustvarjanju vtisa dialoga in ponavljanju praznih obljub.
Kot so poročali v oddaji 24 ur, udeležence kosila v znani ljubljanski restavraciji Pen pričakuje 3. hodni meni. Stroške kosila bodo pokrili v Gibanju Svoboda, le Vladimir Prebilič, bo stroške svojega obrka kril sam.
Ravno v času, ko bodo politiiki leve sredine, ob hrani in pijači skušali strniti vrste, pa prav poseben dogodek pripravljajo njihovi politični konkurenti na desnici. Tako v SDS vabijo na spominsko slovesnost ob 23. obletnici smrti dr. Jožeta Pučnika. Ta bo potekala pred Državnim zborom v Ljubljani na Trgu rebublike ob 13. uri.
Osrednja govorca na spominski slovesnosti bosta bivši notranji minister Aleš Hojs in prvi predsednik vlade v samostojni Sloveniji Lojze Peterle.