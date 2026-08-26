Slovenija naj bi pretekli teden blokirala sprejetje izjave EU, v kateri bi ta obsodila načrte Izraela za gradnjo domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu zasedenega Zahodnega brega, je v torek poročal portal EUobserver. Tako so v Bruslju objavili zgolj izjavo visoke zunanjepolitične predstavnice EU Kaje Kallas z obsodbo načrtov.

Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) je dodal, da premier s takšnim dejanjem »ne razbija zgolj enotnosti EU, ampak bistveno prispeva k zniževanju diplomatske teže Slovenije znotraj EU in v mednarodnih odnosih.« Skrbi ga, da Slovenija s takšno potezo »očitno prevzema vlogo 'notranjega igralca' za izraelske interese znotraj institucij EU namesto uveljavljanja skupnih evropskih vrednot in mednarodnega prava«. Odzval se je tudi evropski poslanec Vladimir Prebilič (Zeleni/Prerod), ki je sporočil, da gre za »nepremišljeno dejanje z vidika dolgoročnih posledic, ki jih ima takšna odločitev za Slovenijo in njeno vlogo v mednarodnem prostoru«. Dodal je, da »vlada tukaj ne govori v imenu Slovenije«.

Kot je poročal bruseljski portal, so v Bruslju pripravljali izjavo Kallas v imenu celotne EU, v kateri bi obsodila odločitev izraelske vlade, da objavi razpis za gradnjo 1200 domov za izraelske naseljence na Zahodnem bregu v okviru spornega projekta E1. Za objavo tovrstne izjave je potrebno soglasje vseh 27 držav članic, vendar pa tega po poročanju EUobserverja zaradi nasprotovanja Slovenije, ki je pod novo vlado spremenila stališče do bližnjevzhodnega konflikta, niso dosegli.

Tako je Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) v nedeljo objavila zgolj izjavo visoke zunanjepolitične predstavnice, ki ima nižji diplomatski status. Takšno izjavo lahko objavijo brez odobritve držav članic. Običajno se je poslužijo, če določeno stališče nima soglasne podpore med članicami.

Levica: Janševo hlapčevanje apartheidu ali kakšna je cena domnevnih umanzanih poslov z izraelskimi obveščevalci

Na odločitev Janševe vlade, da Slovenija v Bruslju blokira skupno evropsko obsodbo nezakonitega širjenja izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu so se ostro odzvali v Levici.

MZEZ: Skupna izjava EU glede izraelskih naselbin ne bi prinesla dodane vrednosti Nova izjava vseh 27 članic EU glede spornega izraelskega projekta E1 na zasedenem Zahodnem bregu po oceni vlade trenutno ne bi prinesla dodane vrednosti, je danes za STA pojasnilo zunanje ministrstvo. Dodali so, da je Evropski svet že junija izrazil stališče do omenjenega projekta, avgusta pa je bila objavljena izjava skupine evropskih voditeljev. Na ministrstvu so potrdili, da »Slovenija po opravljenih posvetovanjih ni podprla predlagane izjave EU27«. Vlada ocenjuje, da nova izjava »v tem trenutku ne bi prinesla dodane vrednosti«, so pojasnili na ministrstvu in dodali, da je Evropski svet svoje stališče glede projekta E1 izrazil v junijskih sklepih, 20. avgusta pa je bila objavljena tudi izjava skupine evropskih voditeljev.

Janševa vlada je v Bruslju izvedla skrajno nevarno, moralno zavržno in zgodovinsko sramotno potezo. Slovenija je namreč blokirala skupno evropsko obsodbo nezakonitega izraelskega širjenja naselbin na okupiranem Zahodnem bregu. Ker je za tovrstne odločitve potrebno soglasje vseh članic, obsodbe Izraela ne bo. S tem je Janša naznanil, da je novi Orban, kupljeni politik, čigar funkcija je zaustavljanje odločitev na ravni EU.

Ne gre za »diplomatsko tehnikalijo«

To ni ne nedolžna ne suhoparna »diplomatska tehnikalija«. To je neposredno spodkopavanje mednarodnega prava in odkrita kapitulacija pred politiko apartheidskega režima. Tukaj se lomijo temeljna civilizacijska vprašanja: ali za Slovenijo človekove pravice in mednarodno pravo veljajo univerzalno, ali pa so zgolj prazna politična floskula, ki jo uporabljamo le takrat, ko nam to narekujejo imperialni interesi Zahoda?

Dvoličnost slovenske desnice bije v oči

Ko gre za rusko agresijo, povsem pravilno vztrajamo, da okupacija tujega ozemlja ne more in ne sme postati legitimna. Ko pa gre za desetletja trajajočo brutalno kolonizacijo Palestine in genocid nad palestinskim ljudstvom, se načela čudežno razblinijo. Če zahtevamo spoštovanje mednarodnega prava za Ukrajino, ne moremo in ne smemo tiščati glave v pesek pred zločini na Zahodnem bregu in v Gazi! Še bolj bizaren in

Kakšna je dejanska cena Janševe fanatične naklonjenosti Izraelu?

nenačelen je ta radikalni zunanjepolitični obrat, če vemo, da je slovenska diplomacija še pred kratkim uradno zagovarjala odločnejši evropski pritisk na Izrael. Danes pa ista Slovenija deluje kot diplomatski ščit za Netanjahujevo skrajno desno krvavo vlado in aktivno preprečuje skupno evropsko obsodbo okupacije. To je čisti cinizem in popolna izdaja solidarnosti s zatiranimi narodi sveta.

Ali ima to današnje zunanjepolitično podrejanje kakšno neposredno povezavo z zloglasno zgodbo Black Cube, z zasebno izraelsko obveščevalno agencijo, ki je s svojimi lovkami nedavno globoko posegla v naše državnozborske volitve?

Predsednica republike: Slovenija mora ostati dosledna pri spoštovanju mednarodnega prava Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar jasno poudarja, da mora Slovenija podpreti skupno izjavo Evropske unije glede nadaljnjega širjenja izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Pri presoji kršitev mednarodnega prava veljajo enaka načela, ne glede na to, katera država jih krši. Širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu je v nasprotju z mednarodnim pravom, spodkopava rešitev dveh držav in zmanjšujemožnosti za trajen mir. Predsednica zato zagovarja jasen in enoten evropski odziv na takšna ravnanja. »Mednarodno pravo ni stvar politične izbire in pri njegovem spoštovanju ne sme biti dvojnih meril. Velja enako za vse. Slovenijaiz lastne zgodovinske izkušnje dobro razume pomen suverenosti in ozemeljske celovitosti, zato mora biti pri njunem zagovarjanju še posebej dosledna. Ko so ta načela kršena, mora biti Slovenija med državami, ki jih jasno zagovarjajo,« poudarja predsednica republike.



Zato zahtevamo jasne odgovore, brez sprenevedanja in takoj:

Zakaj je Slovenija v Bruslju sramotno blokirala obsodbo izraelske kolonizacije Zahodnega brega?

Ali so slovenske zunanjepolitične odločitve talec preteklih domnevnih poslov s strukturami okoli afere Black Cube?

Če so Janševe roke čiste, bo odgovor preprost. Če pa se v ozadju skrivajo umazani politični dolgovi, pa imajo državljanke in državljani pravico izvedeti celotno resnico. Molk v tem trenutku pomeni soodgovornost za zločine.

Gibanje Svoboda: Sramotno! Slovenija je kot edina država EU blokirala skupno obsodbo izraelske okupacije palestinskih ozemelj na Zahodnem bregu

Iz Svobode so sporočili, da takšna odločitev »ruši mednarodni ugled naše države in predvsem postavlja vprašanje, kaj vse bo Janez Janša še prisiljen in pripravljen narediti za prijatelja (izraelskega premierja) Benjamina Netanjahuja, in koliko bo ta poravnava računov stala Slovenijo«.

V Svobodi so izpostavili še, da so po poročanju medijev vse ostale evropske države, vključno s tistimi, ki so sicer tradicionalne naklonjene Izraelu, podprle skupno izjavo, s katero bi EU obsodila gradnjo izraelskih nezakonitih naselbin. V SD pa od vlade pričakujejo pojasnila, zakaj je Slovenija blokirala skupno stališče EU, kdo je za to odgovoren in zakaj je vlada odstopila od dosedanjih stališč glede izraelskih naselbin.

Inštitut 8. marec: Janez Janša:»O genocidu, ki ga ni«

Svoje so dodali še v Inštitutu 8. marec Nike Kovač: »Ena izmed prvih stvari, ki jo je naredila nova slovenska vlada, je bila odstranitev palestinske zastave z vladne stavbe. Odpravili so tudi prepoved izvoza in tranzita orožja ter vojaške opreme v Izrael. To pomeni, da Slovenija lahko prodaja orožje državi, ki izvaja genocid. Izraelskima ministroma Itamarju Ben-Gvirju in Bezalelu Smotrichu so odvzeli status oseb non grata. Itamar Ben-Gvir je tisti minister, ki je pred nekaj dnevi pozval, da morajo v Gazi vsak dan ubiti 30 do 40 ljudi. Septembra bodo odprli izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani. Z vetom je Slovenija preprečila skupno obsodbo vseh 27 članic EU zaradi izraelske gradnje nezakonite naselbine E1 na zasedenem Zahodnem bregu, po poročanju EUobserverja.

Odločitev, da naša vlada stoji na strani izraelske vlade, je izbira.

Izbira, da stojiš ob strani državi, ki izvaja genocid. Ki je v Gazi umorila vsaj 73.300 ljudi, polovica katerih so ženske in otroci.«