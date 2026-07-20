Levica čez nogometne zvezdnike z napisom »Južnjaki«: kaj so želeli sporočiti?

Nogometni svet ima novega kralja. Svetovno prvenstvo se je v nedeljo končalo v New Jerseyju, tik ob New Yorku, kjer so Španci po podaljšku z 1:0 premagali branilce naslova Argentince in drugič v zgodovini osvojili svetovni prestol. Odločilni gol je v 106. minuti dosegel Ferran Torres. Ob koncu največjega nogometnega spektakla se je oglasila tudi slovenska Levica. Objavili so album s fotografijami Lamina Yamala, Kyliana Mbappéja in Bukaya Sake, čez obraze nogometnih zvezdnikov pa zapisali besedo »Južnjaki«. S tem so želeli opozoriti, da nogomet ne pozna meja, barve kože ali družbenega položaja.

Nogomet je poln priseljencev in njihovih potomcev, ki prihajajo iz globalnega juga ali pa iz revnih predmestij Pariza, Barcelone, Bruslja ali Londona, sporočajo iz stranke Levica. FOTO: Facebook

»Gol daš ali pa ga ne daš«

»Nogomet je poln priseljencev in njihovih potomcev, ki prihajajo iz globalnega juga ali pa iz revnih predmestij Pariza, Barcelone, Bruslja ali Londona,« so zapisali v Levici. Po njihovem mnenju ni naključje, da se je toliko priseljencev in njihovih otrok prebilo prav v šport. Tam naj bi namreč sposobnosti štele bolj kot poreklo: »Gol daš ali pa ga ne daš.« Opozorili so, da priseljenci na številnih drugih področjih nimajo enakih možnosti za uspeh in napredovanje. Kot so poudarili, bi morala družba vsem omogočiti, da svobodno razvijejo svoje sposobnosti, ne glede na polt, poreklo ali družbeni položaj. Takšna družba bi imela manj getov in rasnih napetosti, bolj raznolika pa bi bila tudi nogometna reprezentanca. Sporočilo Levice je bilo jasno: na zelenici ni pomembno, od kod prihajaš, ampak kaj znaš pokazati z žogo.