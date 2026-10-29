Levica ostro nad Janševo vlado zaradi burk: »»Janez, koliko stane bencin? Koliko jajca? Kolikšna bo položnica za plin?«

V Sloveniji se zaradi predlagane prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih zaostruje politični spopad. Vlada pripravlja spremembe zakonodaje, po katerih bi morali imeti ljudje na javnih mestih razkrit obraz, kršiteljem pa bi grozile globe do 200 evrov. V Levici so prepričani, da gre za precej več kot zgolj vprašanje burk in nikabov. Janševi vladi očitajo, da pod pretvezo zagotavljanja varnosti pripravlja teren za strožji nadzor državljanov in morebitno omejevanje protestov.

»Govorijo o burkah, merijo pa na vse nas!«

»Govorijo o burkah, merijo na vse nas,« so ostro sporočili iz Levice, kjer nasprotujejo predlaganim spremembam zakona o varstvu javnega reda in miru. Po njihovem mnenju bi se morala vlada ukvarjati predvsem z naraščajočimi življenjskimi stroški, dragimi energenti in prometnimi zastoji, namesto da odpira nova ideološka vprašanja.

»Janez, koliko stane bencin? Koliko jajca? Kolikšna bo položnica za plin? In kdaj bo konec vsakodnevnega čakanja v zastojih? To so vprašanja, ki zaposlujejo ljudi,« so zapisali. Prepričani so, da predlagane spremembe ne bodo rešile vsakdanjih težav prebivalcev, temveč bodo policiji omogočile lažje prepoznavanje posameznikov.

Ne gre samo za burke: kaj dejansko predvideva zakon?

V vladni obravnavi je predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki določa, da bi morali imeti posamezniki na javnih krajih obraz razkrit toliko, da bi bile njihove obrazne poteze prepoznavne. Namen sprememb je policiji in drugim pristojnim organom olajšati prepoznavanje oseb ter preverjanje njihove identitete. Za kršitelje bi bile predvidene globe od 100 do 200 evrov. Predlog vključuje tudi izjeme. Zakrivanje obraza bi bilo dovoljeno iz zdravstvenih in poklicnih razlogov, med športnimi dejavnostmi ter na umetniških, kulturnih in tradicionalnih prireditvah. Verski razlogi med izrecno navedenimi izjemami niso vključeni. Predlagatelji poudarjajo, da ureditev ni usmerjena proti posameznemu verskemu oblačilu, temveč naj bi veljala enako za vse.

Levica trdi, da koalicija pod vodstvom Janeza Janše z razpravo o islamskih pokrivalih preusmerja pozornost od drugih težav. FOTO: Ludovic Marin Afp

»Pravila bodo lahko uporabljali proti vsem«

Prav ta širša uporaba predvidene prepovedi je močno zmotila Levico.

»Govorijo o burkah, ker z novim kulturnim bojem podžigajo svoje volivce, sprejemajo pa pravila, ki jih bodo lahko uporabljali proti vsem, ki bodo na primer v javnosti nasprotovali njihovi oblasti,« so zapisali. Stranka trdi, da koalicija pod vodstvom Janeza Janše z razpravo o islamskih pokrivalih preusmerja pozornost od drugih težav.

Ob tem so potegnili celo vzporednico s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Po njihovem mnenju se oblast, ki nasprotnike obravnava kot grožnjo, namesto z razlogi za nezadovoljstvo ljudi ukvarja z njihovim prepoznavanjem in kaznovanjem.

Vrtovec že pred tedni napovedal prepoved burk in nikabov

Razprava o zakrivanju obraza se je v Sloveniji razplamtela v začetku oktobra, ko je predsednik NSi in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec na programskem kongresu stranke napovedal, da bi bilo treba burke in nikabe prepovedati v šolah, javnih ustanovah in javnih prostorih. »Burke ali nikabi ne spadajo v šole, ne v javne ustanove, ne v javne prostore,« je takrat poudaril. Na njegovo napoved se je odzvala tudi Islamska skupnost v Sloveniji. Opozorila je, da je zakrivanje obraza pri nas izjemno redek pojav in da nimajo podatkov o deklicah v slovenskih osnovnih ali srednjih šolah, ki bi nosile burko oziroma nikab. Spomnili so tudi na pomen verske svobode in enakosti pred zakonom.

O prepovedi bi lahko odločali tudi volivci

Vprašanje zakrivanja obraza je medtem dobilo tudi referendumsko razsežnost. Poslanci SDS, NSi, SLS, Fokusa, Demokratov in Resnice so vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma, na katerem bi volivce vprašali, ali podpirajo zakonsko prepoved zakrivanja obraza na javnih krajih. Po prvotnih načrtih bi referendum lahko izvedli 6. decembra, vendar državni zbor o predlogu še ni odločil. Zato za zdaj ni jasno, ali bodo volivci o tem vprašanju sploh glasovali.