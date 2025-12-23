Poročali smo že, da je nadškof Stanislav Zore pred državnim praznikom, dnevom samostojnosti in enotnosti daroval mašo za domovino. Ob tem se je dotaknil demografske slike in opozoril, da bi nas moralo »resno skrbeti, ker smo se podali globoko v demografsko zimo. Le ko se bomo začeli veseliti življenja, nas bo začela prevevati kultura veselja,« je dejal.

»Vtikanje RKC v pravico do splava«

To pa je zmotilo Levico, ki protestira »proti najnovejšemu primeru vtikanja RKC v vprašanje ustavno zagotovljene pravice do splava, ki si ga je privoščil mag. Stanislav Zore na včerajšnji maši za domovino.«

Slovenski nadškof se je namreč v svoji pridigi obregnil tudi ob splav in pri tem ponovil nekaj pogostih retoričnih linij konservativnega nasprotovanja: da gre za ubijanje otrok, da smo medijsko zavedeni z idejo o varnem splavu in da je pravica do splava tista, ki nas »demografsko ogroža«.

Da je nadškof izkoristil odmeven medijski dogodek in ki mu je dala pomen udeležba slovenskega političnega vrha, je natanko primer mešanja sekularnega in cerkvenega ter prekoračitve vloge, ki jo ima RKC v družbi, menijo v Levici.

Vsakdo ima pravico do svojega mnenja in do tega, da živi v skladu s svojo moralo. Imajo jo tudi katoliki in branili bomo njihovo pravico do te izbire. Družbena ureditev pravice do splava pa je v celoti posvetno vprašanje in pričakujemo od RKC, da se ne vtika v pravico drugih državljanov, da živijo v skladu s svojimi vrednotami in prepričanji, so opozorili.

Slovenija je dedič socialistične tradicije

»Slovenija je dedič socialistične tradicije, ki je bila pionir na področju emancipacije žensk. Pravico do splava smo zapisali tudi v samostojni Sloveniji, z angažmajem političark z vseh strani takratnega parlamenta. Vodimo na tem področju tudi danes, vseevropsko. Pravica do splava uživa visoko podporo med prebivalci, tudi med verniki. To vprašanje je družbeno rešeno. Da ga mag. Zore pogreva na tako izpostavljenem dogodku, z udeležbo državnega vrha, lahko razumemo zgolj kot poskus načenjanja tega družbenega konsenza, kar je v celoti nepotrebno in ruši odnos med državo in religijsko institucijo,« so bili ostri.