Lili, mama dojenčice priznava, da bi po izkušnji z RSV ravnala drugače

NADPOVPREČNO VELIKO OBOLELIH

Po novem se lahko proti pnevmokoku brezplačno cepijo vsi nad 65 let. Strokovnjaki o zmanjšanju tveganja in preprečevanju okužb dihal.

»Če bi se danes odločala, bi naredila drugače,« zagotavlja Lili Kumar, mama deklice s težjim potekom okužbe z respiratornim sincicijskim virusom, RSV. V času porodniške za drugega otroka se je odločila, da takrat dveletne hčerke ne bo začasno izpisala iz vrtca. Pri dveh mesecih, neki petek, je deklica začela hropsti. Po pregledu je ostala 10 dni v bolnišnici, priklopljena na kisik in infuzijo. V enem mesecu je prišla k sebi, naslednje leto pa spet zbolela. Že dolgo nismo videli tako obsežne sezone. Zgodba, ki se je končala srečno, je ena od mnogih, s katerimi se v hladnem delu leta skoraj ...