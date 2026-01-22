  • Delo d.o.o.
JE PRIJAZEN

Lipicanec Pluto odhaja v pokoj in išče nove lastnike

Ni več za delo v policiji, je pa primeren za rekreativno jahanje.
Zainteresirani lahko svoje ponudbe pošljejo do 10. februarja. FOTO: Policija
Zainteresirani lahko svoje ponudbe pošljejo do 10. februarja. FOTO: Policija
O. B.
 22. 1. 2026 | 05:40
A+A-

S Postaje konjeniške policije Ljubljana so sporočili, da službeni konj policije, lipicanec Pluto Famosa, zaključuje svojo delovno kariero in išče nove lastnike, ki mu bodo omogočili zasluženo in prijazno upokojitev. Zainteresirani na ponovnem razpisu (jeseni ponudba ni bila uspešna) lahko svoje ponudbe pošljejo do 10. februarja. Službeni konj z imenom L 530 Pluto Famosa III je pasme lipicanec, kastrat, sivec, višina vihra je 160 cm. Skoten je 21. marca 2006. Zaradi karakternih in delovnih lastnosti ni več primeren za delo v policiji, je pa še vedno primeren za rekreativno jahanje na terenu. Pluto je do človeka prijazen, nima slabih razvad, je miren pri čiščenju, uzdanju, sedlanju. Izhodiščna cena zanj znaša 1500 evrov.

Pluto Famosa je do človeka prijazen, nima slabih razvad, je miren pri čiščenju, uzdanju, sedlanju.

Ogledate si ga lahko na Postaji konjeniške policije Ljubljana, Stožice 28, Ljubljana, po predhodnem dogovoru s komandirjem postaje Janezom Podobnikom, telefon številka (01) 563 44 54 ali (01) 563 44 52. Rok za prejem ponudbe je torek, 10. februarja, do 15. ure. Šteje se, da je ponudba pravočasna, če na naslov Ministrstva za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana prispe pred iztekom roka za prejem ponudbe. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb imata Mojca Pleško Grah (01 428 47 23 ali mojca.plesko-grah@gov.si) in Nejc Nadbath (01 428 47 24 ali nejc.nadbath@gov.si).

