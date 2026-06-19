Ljubitelji starodobnikov iz Izlak obiskali Litijo (FOTO)

V Športnem klubu Tornado z Izlak so tisti ljubitelji starodobnih vozil in avtokrosa, ki jim vožnja ni edina klubska aktivnost. Organizirajo tudi vsakoletna srečanja starodobnih avtomobilov, motorjev in kamperjev ter obiskujejo kraje po Sloveniji. Na letošnjem, 18. po vrsti, mednarodnem srečanju so obiskali Litijo. Gostovanje zasavskih starodobnikov je torej tokrat prevzela litijska občina, pri organizaciji pa je sodeloval tudi Razvojni center Srca Slovenije. »Veseli smo takšne pomoči in sodelovanja, saj sami težko zmoremo vso organizacijo. Papirologije, dovoljenj in drugega je veliko. Še zdaleč namreč ni vse le sesti za volan in se odpeljati nekam na izlet,« pravi članica Semi Grbič, ki ima v klubu največ zadolžitev.

110 VOZIL se je predstavilo na Valvazorjevem trgu.

Na litijskem Valvazorjevem trgu so letos na ogled postavili 110 vozil, skrbno ohranjenih starodobnikov različnih znamk, modelov, barv in seveda starosti. Večine med njimi že dolgo ni več na cestah. Nekateri obiskovalci so se jih spomnili izpred mnogo let, mnogi pa so jih videli prvič v življenju. Po razstavi so nastopili člani plesnega kluba RYTM iz Litije in plesalke country skupine Podkvice. Na prireditvi so sodelovali tudi različni lokalni ponudniki rokodelskih izdelkov, domačih sladic in peciva, lokalnega piva ... Organizirali so tudi ogled rudnika Sitarjevec. Klub na srečanjih oldtimerjev tradicionalno pripravlja igro Natančni trojček. Gre za spretnostno merjenje v zabijanju žebljev v hlod, tehtanju ajde in metu koruze. Najboljši dobijo pokal, preostali sodelujoči tolažilne nagrade. »Pomembno je sodelovati, zmaga pa vedno lahko le eden. Pomembno in prav se nam zdi, da vsaj majhno nagrado in priznanje dobi vsak od tekmovalcev,« pravijo v klubu.

Srečanje je poudarilo pomen dobrega sodelovanja med lokalnimi organizacijami in društvi.

Takšnim prireditvam v ŠK Tornado namenjajo precej pozornosti. »Dogodek se je izkazal kot odlično organizirano in povezovalno srečanje, ki je poudarilo pomen dobrega sodelovanja med lokalnimi organizacijami in društvi. Pomemben pečat so dogodku dali Občina Litija, Razvojni center Srca Slovenije ter klub. Prav sodelovanje vseh partnerjev je pripomoglo k prijetnemu vzdušju, bogatemu programu in obisku,« so zadovoljni. Med vidnimi dejavnostmi društva sta starodobna sekcija in avtokros, v katerem za Tornado tekmuje 13 dirkačev, največ med slovenskimi klubi. Tornado se je letos udeležil dveh od petih dirk za državno prvenstvo, sodeluje pa tudi v mednarodnih dirkah CEZ, kjer za klub tekmujeta Robert Kociper in Žiga Kraševec, lani naj športnik Zasavja.

Starodobna sekcija se udeležuje srečanj po Sloveniji v sklopu Zveze SVS. V Litiji so jih obiskali prijatelji iz BIH ter Hrvaške, Tornado jim seveda zvesto vrača obiske. To so petdnevni izleti in srečanja s športnimi dejavnostmi in druženji, na katera se običajno odpravijo s 15 vozili in stkejo pristna prijateljstva.

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