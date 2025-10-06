Ljubljana dobiva stolpnico, visoko 100 metrov s 23 nadstropji

Družba Mendota Invest iz madžarske skupine OTP, investitor v večnamenski kompleks Emonika v Ljubljani, je z avstrijskim Strabagom podpisala pogodbo za gradnjo južnega dela kompleksa. Vrednost pogodbe je približno 134 milijonov evrov. Projekt obsega stolpnico s poslovnimi prostori, nakupovalno središče, hotel in podzemno garažo.

Južni del kompleksa bo umeščen neposredno ob glavno železniško postajo v Ljubljani med Dunajsko cesto in Trgom OF. Gradbena dela se bodo začela še v oktobru, zaključek pa je predviden v nekaj več kot dveh letih. Gre za arhitekturno in tehnično najzahtevnejši del projekta, so v skupnem sporočilu za javnost zapisali v Mendoti in Strabagu.

Stolpnica bo visoka 100 metrov in bo imela 23 nadstropij, poleg nje bo umeščeno nakupovalno središče z 22.000 kvadratnimi metri površin in več kot 80 prodajnimi enotami. V zgornjem delu trgovskega dela bo hotel z 200 sobami in strešno teraso. Pod celotnim kompleksom bo garaža v štirih etažah s približno 850 parkirnimi mesti.

Zaživela v letu 2027

To je že druga pogodba avstrijskega gradbinca v okviru projekta Emonika, potem ko je bil izbran tudi za izvajalca severnega dela kompleksa, umeščenega severno od tirov ljubljanske železniške postaje, med Dunajsko in Vilharjevo cesto. Gradnja tega dela že poteka, vključuje pa tri stanovanjske stavbe s skupno 187 stanovanji, poslovno stavbo, hotel, trgovske površine in 650 podzemnih parkirnih mest.

Generalni direktor družbe Mendota Invest Pal Forgacs je povedal, da je južni del Emonike arhitekturno najambicioznejši del projekta. »Gre za simbol zaupanja v prihodnost mesta in naše dolgoročne vizije razvoja mestne četrti, ki bo odražala potrebe in energijo prihodnjih generacij,« je dejal.

Član upravnega odbora Strabaga Peter Glöckler je dejal, da Emonika ni zgolj gradbišče - gre za referenčni projekt, ki odlično združuje sodobno mestno življenje, mobilnost in trajnost. »Naše mednarodne ekipe iz Ljubljane, Beograda in Budimpešte tesno sodelujejo, da to vizijo tudi uresničijo,« je dodal.

Emonika naj bi po napovedih iz novembra lani zaživela v letu 2027. Medtem sta investitorja v novo železniško in avtobusno postajo država in družba Slovenske železnice.