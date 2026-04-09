Ljubljana iz zraka na razstavi v Celici

V Hostlu Celica na Metelkovi 8 v Ljubljani bodo v torek, 14. aprila, ob 18. uri odprli samostojno fotografsko razstavo novinarja in fotografa Primoža Hienga, ki se bo tokrat predstavil z izborom fotografij celotnega območja Mestne občine Ljubljana, posnetimi iz policijskega helikopterja. »Fotografiranje Ljubljane iz zraka je nastalo na pobudo javnega zavoda Turizem Ljubljana in takratne direktorice Barbare Vajda,« pravi Hieng. »Sprva je bilo mišljeno fotografiranje mestnega območja s poudarkom na Stari Ljubljani, potem pa je obveljala odločitev za fotografiranje celotnega območja Mestne občine Ljubljana. Gre za območje od Šmarne gore na zahodu in Janč na vzhodu ter Črnuč na severu in Črne vasi z barjem na jugu.« Na podlagi fotografij območja Mestne občine Ljubljana je avtor pripravil in izdal dvojezično knjigo (slovenščina, angleščina) Ljubljana – pogled z neba.

Po odprtju razstave bo ob 20. uri v Celici koncert Romano suno (Romske sanje) Aleksandra Kuzmića in Marije Keck, ki ga bodo spremljali plesalci KUD Luna Gitana. »Ob mednarodnem dnevu Romov, ki ga obeležujemo vsako leto 8. aprila, bomo znova skupaj peli in plesali romske melodije z Balkana, Španije in Madžarske ter predstavili živahnost, veselje in strast romskega ljudstva,« so sporočili iz Celice. Za dogodka ni vstopnine.