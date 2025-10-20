Ljubljana prihodnosti: Vse bistvene storitve le 15 minut stran

Ljubljanski mestni svet je podprl prometno strategijo občine do leta 2032, ki spodbuja uporabo trajnostnih oblik mobilnosti. Podprl je tudi dopolnjen osnutek sprememb odloka o občinskem prostorskem načrtu, za katerega se bo v torek začela javna razgrnitev. Opozicijski svetniki so kritizirali zlasti razhajanje ukrepov v enem in drugem dokumentu.

Prometno strategijo je podprlo 32 svetnikov, eden je bil proti. Ta kot cilj ohranja dvotretjinski delež uporabe trajnostnih načinov potovanj in tretjinski delež uporabe avtomobila. Kot cilja sta opredeljena to, da so vse bistvene storitve dostopne v 15 minutah hoje ali vožnje s kolesom, ter ogljično nevtralna Ljubljana, je povedala vodja odseka za trajnostno mobilnost in javni prostor Vita Kontić Bezjak.

Na podlagi analiz, anket, delavnic in pobud so vanjo kot osrednji točki vključili razvoj zmogljivejšega javnega potniškega prometa ter povečanje kakovosti in dostopnosti javnih prostorov in osnovnih storitev zunaj ožjega mestnega središča.

Manj kratkih voženj in cenejše dovolilnice

Pri motornem prometu svetniki stremijo k zmanjšanju števila kratkih voženj, zamejitvi dnevnih migracij in k celoviti parkirni politiki, ki omejuje rast ponudbe in zmanjšuje privlačnost parkiranja. Ob tem je župan Zoran Janković napovedal, da bo mestni svet na novembrski seji odločal o predlogu, po katerem bi znižali cene dovolilnic za parkiranje stanovalcev in jih širili na nova območja. Po predlogu bi zvišali cene parkiranja na območjih s parkomati ter določili enotni dnevni čas med 6. in 22. uro in nočnega med 22. in 6. uro.

Razpravljalci so se danes strinjali s cilji strategije. Tisti iz vrst opozicije so opozorili, da so enaki tistim iz prejšnjih, ki pa niso uresničeni. Kot nujno so izpostavili to, da mora strategija ohranjati socialno dostopnost mestnega prostora, saj vsi ne morejo hoditi ali kolesariti. Pri tem sta Katja Damij in Igor Horvat (Demokrati) opozorila zlasti na starejše.

Ljubljanski potniški promet bo moderniziran. FOTO: Voranc Vogel

Opozicija opozarja na zastoje, želi si metroja

Najbolj kritični so bili v opoziciji do delovanja mestnega avtobusnega prometa. Opozarjali so na stagnacijo uporabe, na zastoje, da gredo skoraj vse linije skozi center in da potniki za prevoz iz enega dela mesta v drugega potrebujejo preveč časa. Aleš Primc in Jožef Horvat (samostojni svetniki) sta se zavzela za to, da bi mesto dobilo mestno (podzemno) železnico. "Česar niste uspeli narediti v 20 letih, boste pa sedaj? Čas je, da se naredi nekaj drugega," je Primc dejal županu.