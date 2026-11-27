Slovenska prestolnica že žari v pravljični podobi. Praznično okrasitev dopolnjuje deset smrek, osrednja velikanka na Prešernovem trgu pa tehta kar šest ton. Mestni avtobusi in parkirišča P+R so popoldne zaradi velikega obiska, ki ga je občina pričakovala že vnaprej, brezplačni.

Danes se tako v slovenski prestolnici uradno začenja čarobni december v Ljubljani. Praznični vrvež na stojnicah z darilno in gostinsko ponudbo diši že od dopoldneva, zvečer pa bodo nebo in ulice razsvetlili več kot 50 kilometrov luči in več kot 800 svetlobnih teles. Letošnja okrasitev nosi pomenljiv naslov »Kaos. V redu.«, saj se, kot pojasnjujejo organizatorji, v navideznem kaosu skrivajo red, vzorci in zakonitosti, ki jih najdemo tako v vesolju in naravi kot tudi v družbi. Celotna svetlobna podoba mesta je letos stala 317.000 evrov (brez DDV), z njo pa želijo obiskovalcem pričarati pravo praznično pravljico.

Prenos na Pogačarjevem trgu

Glavna zvezda večera je zagotovo osrednja smreka na Prešernovem trgu, ki so jo v center pripeljali iz ljubljanske Šiške. Gre za pravo velikanko, saj v višino meri kar 25 metrov, tehta šest ton, ovita pa je v približno deset kilometrov lučk. Poleg nje mesto krasi še devet drugih smrek ter 89 zelenih dreves, ki jih bodo po praznikih vrnili v naravo. Slednja so z ročno izdelanimi okraski iz odpadnih materialov okrasili šolarji in starejši, meščani pa lahko na Stritarjevi in Čopovi ulici prispevajo tudi svoje odvečne okraske.

Ker se na Prešernovem trgu vsako leto zbere nepregledna množica ljudi, direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek vse obiskovalce poziva k strpnosti. Za tiste, ki se želijo izogniti največji gneči, pa je letos poskrbljeno s posebno novostjo – prižig lučk prvič v živo prenašajo tudi na Pogačarjevem trgu.

Arhivska fotografija. FOTO: Arhiv SN

Pester december in petminutni ognjemet za slovo od starega leta

Z današnjim dnem se odpira tudi bogat glasbeni in spremljevalni program, za katerega je občina iz proračuna namenila 170.000 evrov. Decembra se bodo na petih prizoriščih zvrstili številni znani glasbeni izvajalci – od Čukov, Ines Erbus in Fehtarjev do zasedb MI2, Tabu, Katalena, Tonyja Cetinskega, Luke Basija in Petra Graša.

Vrhunec bo seveda silvestrovanje na štirih ljubljanskih trgih (Kongresni trg, Mestni trg, Pogačarjev trg in Trg francoske revolucije), kjer bodo med drugim nastopili Lea Sirk, Samuel Lucas, Eva Boto, Manca Špik in Klemen Klemen, najmlajši pa bodo v novo leto na Kongresnem trgu skočili že ob 16. uri.

Natanko opolnoči bo prestolnico z grajskega griča razsvetlil še petminutni ognjemet iz razgradljivih materialov, ki bo stal 8300 evrov (brez DDV). Na Turizmu Ljubljana ob tem ponovno apelirajo na vse obiskovalce, naj se odpovejo lastni pirotehniki, da bodo prazniki minili varno in mirno.

Zanimivost za spretne roke: Če so vam doma pregorele praznične lučke, jih ne mečite stran! V Info točki Misija 100 jih lahko brezplačno popravite še 1. in 8. decembra, med 4. in 19. decembrom pa v Centru Rog pripravljajo brezplačne delavnice izdelovanja nakita, okraskov in prazničnih dobrot.