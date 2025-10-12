Ljubljana žaluje, poslovil se je Janez Čuda

Poslovil se je Janez Čuda, dolgoletni prodajalec na ljubljanski tržnici in eden zadnjih ohranjevalcev tradicije trnovskih branjevk – ljudi, ki so z ljubeznijo do zemlje, dela in skupnosti soustvarjali značaj Ljubljane. Poznala ga je skoraj vsa prestolnica.

»Janez je bil človek, ki je v vsakdanjem delu našel poslanstvo. Bil je marljiv, predan in zvest svojim vrednotam, a pogosto je delo postavljal pred počitek in zdravje. Pred leti je zbolel za rakom; bolezen so mu sprva uspešno zdravili, a se je pozneje razširila. Umrl je doma, v krogu svoje družine, ob podpori žene in hčere. Poslovil se je mirno. Tudi smrt je lahko lahkotna,« je povedala hči Polonca Čuda, ki je bila z njim v zadnjih trenutkih.

O trnovskih branjevkah so mediji že večkrat pisali – o ženskah (in redkih moških), ki so s cizo vsak dan vozili na tržnico doma pridelano zelenjavo, zelišča in začimbe. Čuda je bil eden tistih, ki so to dediščino ponosno ohranjali. Njegovo mesto je bilo nasproti kontrole tehtnice, kjer je obiskovalce pozdravljal s toplim nasmehom in prijazno besedo. Ob njem je pogosto stala hči Polonca, ki je očetu pomagala ob koncih tedna in kasneje, ko je zbolel, prevzela prodajo. Zelišča, začimbe in zelenjavo so skupaj z mamo Zdenko Čuda, zakladnico znanja o rastlinah, pridelovali z veliko skrbnostjo in ljubeznijo. Občasno se jima je pridružil tudi Andrej Peršin, še en trnovski branjevec, ki je bil del te posebne skupnosti. Danes na tržnici prodaja le še Polonca, ki ohranja očetovo delo in tradicijo.

Med zvestimi strankami družine Čuda so bili številni znani Ljubljančani, med njimi Polonca Dobrajc, Savina Atai, Boris Emeršič ... Bo pa spomin na Janeza Čudo bo ostal živ, ne le med obiskovalci tržnice, ampak tudi med vsemi, ki so ga poznali kot tihega, iskrenega in dobrosrčnega človeka, katerega življenje je bilo prepleteno z vonjem po domačih zeliščih in toplino ljubljanske tržnice.